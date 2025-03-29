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加州學術10項全能州冠軍賽落幕 埃爾卡米諾皇家特許高中成功衛冕

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉報導
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2025年加州學術十項全能（California Academic Decathlon, CAD）州冠軍賽日前在聖塔克拉拉落幕。經過激烈競爭，來自洛杉磯伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）的埃爾卡米諾皇家特許高中（El Camino Real Charter High School）成功衛冕，奪得該校連續第三座州冠軍獎盃，並將代表加州參加5月1日至3日在愛荷華州得梅因（Des Moines, Iowa）舉行的全美學術十項全能國家賽。

除了埃爾卡米諾皇家特許高中外，其他表現優異的隊伍也獲得晉級國家賽的資格，包括格拉納達山特許高中（Granada Hills Charter High School）、馬克·科佩爾高中（Mark Keppel High School）、阿罕布拉高中（Alhambra High School）及弗杜歌山高中（Verdugo Hills High School）。

此外，查菲高中（Chaffey High School）、霍爾馬克學院（Hallmark Academy）及加州大學預科高中（University High School）將代表加州參加線上全美學術十項全能國家賽。

值得一提的是，本屆競賽引入了一項特別合作計畫，加州學術十項全能協會與「善良是免費的」組織（Kindness is Free）正式建立合作關係。

該組織代表阿利雅（Josué Arias）說：「我們很榮幸能與加州學術十項全能合作，並向所有參賽學校傳遞善良的訊息。我們期待學生們將這份善意帶回社區，並產生深遠影響。」

加州學術十項全能比賽是一項涵蓋數學、文學、經濟、科學等十個科目的學術競賽，旨在培養學生的學術能力與團隊合作精神，並促進終身學習和個人成長。

加州大學 阿罕布拉 洛杉磯

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