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聖荷西跳蚤市場攤主 爭取新場地受阻

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西貝裡薩跳蚤市場面臨搬遷壓力。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西貝裡薩跳蚤市場面臨搬遷壓力。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西貝律耶沙跳蚤市場（Berryessa Flea Marke）與地主合約將於明年中到期。攤主們認為，占地90畝的Singleton垃圾填埋場是他們未來安置的最佳選擇，但一項州法律卻成為他們前進路上的障礙。

根據San Jose Spotlight的報道， Singleton地理位置優越，靠近高速公路與居民區，在城市顧問提出的八個備選地點中脫穎而出，成為首選。然而，根據「加州剩餘土地法案」（California Surplus Land Act），聖荷西市必須優先考慮將該地用於經濟適用房，除非獲得州政府的豁免。聖荷西市政府目前正向加州住房和社區發展廳（HCD）申請豁免，理由是跳蚤市場能夠帶來經濟效益，然而該部門的初步回應並不樂觀。

市政府估計，由於曾作為垃圾填埋場，該地塊的環境修復可能需要三到五年，每畝的修復成本高達400萬美元，該地塊可能需要多年才能真正具備開發條件，攤主們在此之前可能無處可去。

貝律耶沙跳蚤市場供應商協會的領導人表示，他們多年來一直在努力為450多家小型獨立商戶尋找新址。此前，土地所有者計畫將該地塊改造為零售空間，但最終擱置。如今，土地所有者與第四區市議員科恩（David Cohen）達成協議，允許攤主繼續在現址經營，最晚至2026年7月。然而，攤主們仍擔憂未來的不確定性，希望市政府加速推進搬遷進程。

副市長帕姆·福利（Pam Foley）表示，她理解攤主們的困境，因為她的丈夫曾在貝律耶沙跳蚤市場成功經營業務。然而，她也明確表示，市政府的預算有限，攤主們不應指望從2025-26財年預算中獲得額外資金。

隨著2026年7月的最後期限逐漸臨近，貝律耶沙跳蚤市場的攤主們希望市政府儘快找到解決方案，而不只是漫長的討論與研究。對他們而言，時間已經不多了。

聖荷西 加州

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