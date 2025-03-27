貴騰賭場封頂儀式 開啟蘇諾瑪縣新篇章

貴騰賭場封頂儀式。（記者李怡╱攝影）

位於加州 蘇諾瑪縣的貴騰渡假村及賭場（Graton Resort & Casino），於26日舉行擴建工程的「封頂儀式」（Topping Off Ceremony），標誌著項目進入關鍵階段，也象徵著這座深具印第安原住民 族文化與社區精神的娛樂地標邁向嶄新的里程碑。

儀式現場嘉賓雲集，包括貴騰集團主席、印第安聯盟部落（Federated Indians of Graton Rancheria）主席殷嘉瑞（Greg Sarris）、部落委員會成員、建築團隊、員工代表與眾多社區人士。

殷嘉瑞說：「從藍圖到建成，這座建築體現了我們的承諾與合作精神，也代表了一個充滿機遇的新篇章。」

在致詞中，殷嘉瑞特別感謝多年來支持這項目發展的族人、社區夥伴與建築工人。他指出，此次擴建總面積達17萬9620平方呎，未來將包括屋頂餐廳、運動酒吧、撲克室等設施。而下一階段將於今年6月啟動全新酒店塔樓建設，屆時亦會新增第二座泳池（成人專屬）、零售店鋪與更多度假設施。

擴建完成後，貴騰渡假村將新增超過600個就業機會，使其成為蘇諾瑪郡最大雇主。殷嘉瑞特別強調工作條件與福利，包括每周工作25小時以上的員工皆可獲得醫療保險，無需薪資扣除，僅10美元自付額，展現企業對職場人員的關懷。

此外，擴建期間也創造逾700個臨時建設與開發職位，進一步促進地方經濟。作為一個深具歷史背景的原住民族企業，殷嘉瑞指出：「我們的部落經歷過悲劇與磨難，但我們選擇與他人合作，共同創造一個造福所有人，不論族裔的企業體系。」

自賭場營運以來，貴騰渡假村與部落政府已向羅納特公園市（Rohnert Park）與蘇諾瑪縣政府貢獻超過2億4500萬美元稅收與公共資源資助，亦捐贈逾1億1500萬美元於社會正義與環境保育相關慈善事業。

部落亦推動文化與土地復育計畫，包括與聯邦政府合作共同管理Point Reyes 國家海岸8萬6000畝土地，並致力於農業永續，在蘇諾瑪縣發展40英畝有機農場，未來不僅供應自營餐廳與族人所需，更將以成本價支援低收入 社區居民。

儀式最後，象徵新大樓頂端的鋼樑被高高吊起，在音樂與掌聲中，現場氣氛熱烈。