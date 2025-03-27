貴騰賭場封頂儀式 開啟蘇諾瑪縣新篇章
位於加州蘇諾瑪縣的貴騰渡假村及賭場（Graton Resort & Casino），於26日舉行擴建工程的「封頂儀式」（Topping Off Ceremony），標誌著項目進入關鍵階段，也象徵著這座深具印第安原住民族文化與社區精神的娛樂地標邁向嶄新的里程碑。
儀式現場嘉賓雲集，包括貴騰集團主席、印第安聯盟部落（Federated Indians of Graton Rancheria）主席殷嘉瑞（Greg Sarris）、部落委員會成員、建築團隊、員工代表與眾多社區人士。
殷嘉瑞說：「從藍圖到建成，這座建築體現了我們的承諾與合作精神，也代表了一個充滿機遇的新篇章。」
在致詞中，殷嘉瑞特別感謝多年來支持這項目發展的族人、社區夥伴與建築工人。他指出，此次擴建總面積達17萬9620平方呎，未來將包括屋頂餐廳、運動酒吧、撲克室等設施。而下一階段將於今年6月啟動全新酒店塔樓建設，屆時亦會新增第二座泳池（成人專屬）、零售店鋪與更多度假設施。
擴建完成後，貴騰渡假村將新增超過600個就業機會，使其成為蘇諾瑪郡最大雇主。殷嘉瑞特別強調工作條件與福利，包括每周工作25小時以上的員工皆可獲得醫療保險，無需薪資扣除，僅10美元自付額，展現企業對職場人員的關懷。
此外，擴建期間也創造逾700個臨時建設與開發職位，進一步促進地方經濟。作為一個深具歷史背景的原住民族企業，殷嘉瑞指出：「我們的部落經歷過悲劇與磨難，但我們選擇與他人合作，共同創造一個造福所有人，不論族裔的企業體系。」
自賭場營運以來，貴騰渡假村與部落政府已向羅納特公園市（Rohnert Park）與蘇諾瑪縣政府貢獻超過2億4500萬美元稅收與公共資源資助，亦捐贈逾1億1500萬美元於社會正義與環境保育相關慈善事業。
部落亦推動文化與土地復育計畫，包括與聯邦政府合作共同管理Point Reyes 國家海岸8萬6000畝土地，並致力於農業永續，在蘇諾瑪縣發展40英畝有機農場，未來不僅供應自營餐廳與族人所需，更將以成本價支援低收入社區居民。
儀式最後，象徵新大樓頂端的鋼樑被高高吊起，在音樂與掌聲中，現場氣氛熱烈。
貴騰渡假村及賭場位於北加州蘇諾瑪縣，是由貴騰牧地原住民族聯盟擁有與營運，結合娛樂、文化與社區發展的多功能綜合渡假與綜合娛樂場所。
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