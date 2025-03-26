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曾性侵55女 「枕頭套強姦犯」現居羚羊谷 官民強烈反對

洛杉磯縣訊
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加州歷史上惡名昭著、曾在舊金山灣區犯案十多起的「枕頭套強姦犯」哈巴特（Christopher Hubbart）目前生活在羚羊谷（Antelope Valley）。

根據洛杉磯NBC的報導，哈巴特分別於1973年、1982年和1990年在洛杉磯縣和聖塔克拉拉縣犯下多起強姦案。目前被法院有條件釋放，今年3月21日起，他被安置在法庭指定的羚羊谷Juniper Hills社區。

哈巴特的綽號來自於其犯案時的慣用手法，他會用枕套遮住受害人的頭部實施侵犯。他之前2014年被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）後違反釋放條款，2017年又被重新送往柯林加州立醫院（Coalinga State Hospital）。在2023年，聖塔克拉拉縣高級法院法官認為哈巴特再次符合有條件釋放，加州醫院部建議將其安置在洛杉磯縣。

對於哈巴特被釋放至社區，羚羊谷社區民眾和洛杉磯縣官員均提出強烈反對。代表羚羊谷地區的洛杉磯縣政委員巴格表示對哈巴特的釋放「不能接受」。

她在聲明中表示，「他的暴力行徑證明了一切。將他安置在偏遠的缺少執法人員及監獄不完善、缺乏安全措施的地區，是將居民暴露在沒必要的風險之中」，敦促選民保持警惕並報告任何情況。

根據洛杉磯縣警局，民眾若有任何擔憂，可以致電Liberty Healthcare，電話是800-3317122或者發送郵件至[email protected]

洛杉磯縣警局21日發布聲明反對哈巴特的釋放，提及其罪行累累的過去以及其居住地的偏僻。該地區缺少手機和收音機信號，晚上缺少路燈和監控。

根據法庭文件，幾十年前，哈巴特承認強姦了40名女性。法庭認定其為「精神障礙強姦犯」後，於1972年送至Atascadero State Hospital。七年之後，醫院認為他對公眾沒有威脅，將其釋放。之後的兩年，他在舊金山灣區又次強姦了15名女性。哈巴特再次被拘禁，1990年獲得假釋。

之後哈巴特在聖塔克拉拉縣以粗魯的方式搭訕一名女子後，他又被關進監獄，之後被送至柯林加州立醫院。1996年，聖塔克拉拉縣法院認定其為暴力性侵捕獵者。

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