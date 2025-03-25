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終極格鬥冠軍委拉斯奎茲涉謀殺未遂 判5年徒刑

編譯組╱綜合報導
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被控謀殺未遂的終極格鬥冠軍委拉斯奎茲，被判五年有期徒刑。(截取自電視畫面)
被控謀殺未遂的終極格鬥冠軍委拉斯奎茲，被判五年有期徒刑。(截取自電視畫面)

前終極格鬥(UFC)冠軍委拉斯奎茲(Cain Velasquez)日前被法官判處五年有期徒刑，但刑期將根據服刑時間縮短。去年，他因2022年一起暴力汽車追逐案件中、企圖謀殺與其他罪行被控在追車過程中，多次向一名被控猥褻委拉斯奎茲幼子的男子開槍，並打殺男子繼父。

聖荷西信使報報導，聖塔克拉拉縣高等法院法官伯卡那吉瑞(Arthur Bocanegra)在聖荷西法庭宣判。自2022年底對委拉斯奎茲指控獲准審判以來，被告一直以100萬美元保釋金與監督釋放獲自由之身，但在聽證會結束之後，他將被法庭法警拘留。

考量被告被捕後數月監禁時間，以及監控釋放時間，預估委拉斯奎茲實際將在州監獄服刑約一年。法官伯卡那吉瑞表示，非常認真思考襲擊是如何發生，因為委拉斯奎茲無法接受孩子在受害人開辦托兒所內受到傷害。

但是，受害人指出，相關指控尚未在法庭獲得證實，家人並對結果提出異議，並相信委拉斯奎茲槍擊的主要目標將被無罪釋放。

審訊中，在2022年2月28日案件被槍擊並受傷的班德(Paul Bender)，與妻子共同向法官提交受害人陳述。當時，委拉斯奎茲在聖荷西道路上向他們開槍，兒子古拉特(Harry Goularte)正在車上。先前一段911報警錄音被公開，班德向緊急調度人員講述長達11哩的高速追車過程，描述古拉特遭到槍擊情況，以及他們拼命逃跑、尋求警察與救護車。

在宣判之前，委拉斯奎茲向法庭聲明，表示同意法官對他的任何判決，指出自己行為莽撞，非常危險，對犯罪當天行為感到羞恥與後悔。他希望家人能平安，也希望古拉特一家平安，社區平安。

檢察官費倫奇(Aaron French)要求判處30年至終生監禁，但律師赫斯林(Renee Hessling)要求法官撤銷基於槍枝指控的加重刑罰、予以其當事人緩刑。兩者量刑差距甚大。在與檢察官達成協議後，取消指控中的預謀，並取消強制終生監禁，委拉斯奎茲對2022年襲擊案件中的謀殺未遂與9項槍枝襲擊罪，表示不抗辯。

襲擊發生當天下午，古拉特與他的繼父與母親一起從莫甘山開車前往聖荷西，以便根據對他沈潛監督要求、安裝腳踝監視器。數天前，他被指控對一名兒童猥褻，期後來被確認為當時委拉斯奎茲的四歲兒子。

古拉特已被下令接受審判，他與家人堅決否認指控。他的父母今年稍早曾對媒體透露，調查人員拒絕審查可以證明無罪的證據，包括不在場證明與錄影監控，顯示通報性虐待發生時，古拉特並不在家庭托兒所內。審判預計今年夏天開始。

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