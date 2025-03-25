迄今最大 聖荷西開放停車場給露營車遊民

聖荷西貝律耶沙的這處安全停車場該市迄今為止對遊民開放的最大的一處。（聖荷西市政府提供）

聖荷西 市日前聯合慈善機構WeHOPE，開始幫助居住在露營車（RV）中的遊民 搬遷到該市迄今為止最大的一處安全停車場地。據悉，這處停車場可以停供86個露營車位，最近開始分期開放。目前已經有居住在10輛露營車裡的15人從鄰近的街區搬入。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示：「城市街道兩側停滿成排的露營車現象不能再繼續。這裡提供了一個離開街頭的低門檻路徑。希望附近露營車的遊民可以利用好這裡。很高興可以在已有的遊民解決方案上，再添加這處安全停車場。」

據悉，這處停車場和其他聖荷西市提供的臨時住處一樣會優先考慮當地人士，也就是其周圍半徑1.5哩內的遊民。去年11月，該市統計了城市街道上所有住在露營車輛中的人口，最終數字是960人。這意味著該停車場可以服務全市至少9%的露營車遊民。

聖荷西第四區市議員柯恩（David Cohen）表示，該處停車場可以為露營車遊民提供一處安全、穩定的住所，可以喘口氣，獲得一些重要的服務幫助，並且為更穩定的未來做些規畫。也會讓憂心遊民問題的居民鬆口氣。「很自豪能看到這一社區推動的項目可以實現，很期待看到它對貝律耶沙地區帶來正面的影響。」

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，本年度還會有包括緊急臨時住房，旅館租用房，安睡地點以及安全停車場等項目開啟。市府會「提供多元化的地點來確保遊民社區可以有良好的選擇，從街頭搬入安全的地點。」

為了確保遊民可以連接到可以幫助他們尋找到穩定住處和工作的輔助服務，市議會特別選擇了來自巴洛阿圖的非營利機構WeHope來管理這處停車場。該機構此前有運營多個避難所和一處安全停車場的經驗，會在現場提供個案管理、垃圾回收、安保、食物發放以及車輛維修等服務。