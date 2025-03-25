聖縣醫務人員罷工 正值VTA罷工第3周

聖縣醫務工作人員開始罷工，時間與VTA罷工重合，縣內勞資關係緊張。（聖塔克拉拉谷醫療中心網站）

據KQED電視台報導，聖塔克拉拉縣的醫療工作者在長達數月的協商未達成共識後，24日開始了為期三天的罷工 。參與罷工的員工來自聖塔克拉拉縣醫療系統，包括聖塔克拉拉谷醫療中心、歐康納醫院等設施的臨床實驗室科學家、微生物學家及醫學實驗室技術員。罷工的主要訴求是反對他們所稱聖縣政府在勞資協商過程中的「不誠信談判」，並對縣府方提出的管理權擴張和剝奪罷工權利等內容表示強烈抗議。

工會成員指出，聖塔克拉拉縣政府提出的醫療工作者薪資調整計畫雖然包含15.85%的加薪，但對於其工作條件和未來的工作安置問題仍有很大疑慮。工會代表認為，縣政府的管理權擴展，會使得工作人員無法在未經充分訓練的情況下，隨意轉移至不同設施工作，這對患者的健康構成威脅。儘管縣政府表示，未來並無打算隨意調動員工，但雙方對管理權和罷工權問題仍無共識，導致協商進展停滯不前。

工會領袖表示，這場罷工的目的是讓縣政府了解，醫療工作者對於整體醫療體系的重要性。工會成員強調，雖然他們的群體規模較小，但所提供的關鍵服務對病人的照護至關重要。

醫療工作者這場罷工也正值聖塔克拉拉縣交通局（VTA）員工進行罷工的第三周。兩場罷工凸顯出縣內勞工爭議的緊張氛圍。

聖塔克拉拉縣行政長威廉斯（James Williams）表示，聖縣政府已提出包括15.85%的薪資增幅等條件，但仍希望與工會達成長期協議。他指出，縣方並未提出將員工調動至其他設施的具體方案，並表示，歡迎工會方面就管理權條文提出具體疑慮。