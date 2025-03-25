我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

聖縣醫務人員罷工 正值VTA罷工第3周

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉縣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖縣醫務工作人員開始罷工，時間與VTA罷工重合，縣內勞資關係緊張。（聖塔克拉拉谷醫療中心網站）
聖縣醫務工作人員開始罷工，時間與VTA罷工重合，縣內勞資關係緊張。（聖塔克拉拉谷醫療中心網站）

據KQED電視台報導，聖塔克拉拉縣的醫療工作者在長達數月的協商未達成共識後，24日開始了為期三天的罷工。參與罷工的員工來自聖塔克拉拉縣醫療系統，包括聖塔克拉拉谷醫療中心、歐康納醫院等設施的臨床實驗室科學家、微生物學家及醫學實驗室技術員。罷工的主要訴求是反對他們所稱聖縣政府在勞資協商過程中的「不誠信談判」，並對縣府方提出的管理權擴張和剝奪罷工權利等內容表示強烈抗議。

工會成員指出，聖塔克拉拉縣政府提出的醫療工作者薪資調整計畫雖然包含15.85%的加薪，但對於其工作條件和未來的工作安置問題仍有很大疑慮。工會代表認為，縣政府的管理權擴展，會使得工作人員無法在未經充分訓練的情況下，隨意轉移至不同設施工作，這對患者的健康構成威脅。儘管縣政府表示，未來並無打算隨意調動員工，但雙方對管理權和罷工權問題仍無共識，導致協商進展停滯不前。

工會領袖表示，這場罷工的目的是讓縣政府了解，醫療工作者對於整體醫療體系的重要性。工會成員強調，雖然他們的群體規模較小，但所提供的關鍵服務對病人的照護至關重要。

醫療工作者這場罷工也正值聖塔克拉拉縣交通局（VTA）員工進行罷工的第三周。兩場罷工凸顯出縣內勞工爭議的緊張氛圍。

聖塔克拉拉縣行政長威廉斯（James Williams）表示，聖縣政府已提出包括15.85%的薪資增幅等條件，但仍希望與工會達成長期協議。他指出，縣方並未提出將員工調動至其他設施的具體方案，並表示，歡迎工會方面就管理權條文提出具體疑慮。

罷工

上一則

民眾聚集聖荷西特斯拉銷售點 抗議馬斯克

下一則

灣區公交系統籌資法案 重新提出 以避免財務崩潰

延伸閱讀

提供中國學生學者信息加劇迫害 馬大連署籲校長抵制

提供中國學生學者信息加劇迫害 馬大連署籲校長抵制
罷工近2周 VTA員工針對新合約投票

罷工近2周 VTA員工針對新合約投票
清運工罷工垃圾滿地 柏林居民氣定神閒 遊客讚「柏林風格」

清運工罷工垃圾滿地 柏林居民氣定神閒 遊客讚「柏林風格」
VTA罷工波及輝達GTC 酒店附近無車可搭

VTA罷工波及輝達GTC 酒店附近無車可搭
罷工一周癱瘓南灣交通 VTA工會堅稱合法

罷工一周癱瘓南灣交通 VTA工會堅稱合法

熱門新聞

costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28
疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子對峙。（取自X賬號FriscoLive415）

Walgreen疑似華裔店員 刺傷盜竊者後被抓捕

2025-03-19 17:17

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普