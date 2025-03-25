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聖荷西任命新環境服務主管 普羅文扎諾上任

記者龔玥╱聖荷西報導
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新上任的聖荷西公用事業領導人普羅文扎諾。（聖荷西市府提供）
新上任的聖荷西公用事業領導人普羅文扎諾。（聖荷西市府提供）

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）日前宣布，任命經驗豐富的公用事業領導人普羅文扎諾（Jeffrey Provenzano）擔任市環境服務局（ESD）主任。任命已獲市議會確認，普羅文扎諾已於23日履新，領導聖荷西的環境與公用事業服務，致力於提升城市健康、環境質量與經濟福祉。

普羅文扎諾持有加州羅耀拉大學（Loyola Marymount University）土木工程碩士學位。「傑夫在公用事業領域的經驗和領導力，將確保我們繼續提供可靠、有彈性和高效的服務，保護公眾健康與環境，同時盡可能減輕納稅人負擔，特別是服務不足的社區。」馬奎爾表示，「他協作型的領導方式，將有助於深化與本地合作機構、汙水處理廠夥伴及監管和環境組織的關係。」

市長馬漢（Matt Mahan）表示：「傑夫在水資源與廢水管理方麵的專業經驗，尤其是在推動循環水使用上的成績，將有助於我們提升公用事業服務，減少無家可歸者對自然資源的衝擊。他在氣候適應方面的領導能力，將支持我們應對未來環境挑戰。」

擁有26年私營與公共領域環境服務經驗的普羅文扎諾，早在2002年便加入聖荷西市工務局（Public Works Department），從區域汙水處理設施的衛生工程師起步，並一路晉升為水利處副處長、助理署長。在水利處任職期間，他主導聖荷西應對五次乾旱危機，包括制定乾旱應對計畫、社區外展和執法戰略，成功推動循環水使用增長200%，每年供應超過50億加侖循環水。他還領導氣候適應和復原計畫、回收汙染控制和雨水許可證實施等關鍵項目。

普羅文扎諾表示：「20多年來，我始終致力於為聖荷西居民與企業提供優質、公平、可靠的公用事業服務。我將繼續以透明溝通和協作方式，激勵團隊為客戶提供最優服務，共同建設更健康、可持續的社區。」

環境服務局目前年營運預算為4.71億美元擁有592名全職員工。普羅文扎諾將負責監督飲用水供應、循環水管理、回收與垃圾、雨水管理、可持續發展與環境衛生、廢水管理等七項核心服務，同時帶領市議會「減少無家可歸者」重點項目跨部門團隊，推動社區復原與環境治理。

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