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高雄市長陳其邁率團訪矽谷 力推智慧城合作

記者江碩涵／聖荷西報導
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高雄市政府訪團在聖荷西市政府前合影。（主辦單位提供）
高雄市政府訪團在聖荷西市政府前合影。（主辦單位提供）

台灣高雄市長陳其邁率市府團隊參訪舊金山灣區，3 月19日拜訪聖荷西市政府並獲市長馬漢（ Matt Mahan）與國際事務主任Joseph Hedge接待，探討AI在智慧城市治理與產業發展的應用，此外也向史丹福大學台裔教授王智弘請益，交流AI在智慧醫療與防疫科技的實踐成果，持續拓展台美合作機會。

陳其邁率團拜訪美國聖荷西市政府，深入了解由政府、產業、及學界共同組成的GovAI聯盟推動方式，聚焦 AI 技術在災害示警及預測、交通管理、高齡照護等領域的應用，雙方分享不同城市在科技治理上的實踐經驗。

高雄市府團隊也向聖荷西市府介紹「智慧高雄燈塔計畫」與「主權AI平台」的核心理念，並與聖荷西市討論未來在城市數據安全標準、智慧治理及創新應用等面向的合作可行性。

馬漢表示，聖荷西近年來積極透過 AI 技術提升城市治理效率，高雄創新內容令人印象深刻，期待雙方能攜手合作，共同推動智慧城市與 AI 技術發展。

陳其邁邀請聖荷西市參加2026年高雄智慧城市展，盼開啟城市間先進科技力的實質交流，並期待雙方進一步締結為友誼城市，建立長期夥伴關係，共同推動AI產業及智慧城市發展。

陳其邁與王智弘、史丹福大學健康政策及資料科學相關學者交流 AI 在智慧醫療與公共衛生領域的發展，不僅延續過去專業交流，也希望在高雄與輝達（NVIDIA）合作推動 AI 技術發展的背景下，獲取更多專業建議，進一步強化智慧醫療、防疫科技與城市健康治理的應用，為市民打造更安全、高效的醫療環境。

陳其邁表示，新冠疫情期間，市府整合健保資料後運用AI技術進行大數據分析，成功建立風險分級機制，使疫情能夠即時監測與預測，提升公共衛生應變能力，確保市民安全，儘管台美環境條件不同，但面對極端氣候的挑戰仍有許多共通性，赴史丹福大學交流，希望借鑑國際智慧城市解決方案，進一步應用於高雄，提升城市韌性與應變能力。

高雄市府團隊21日拜訪矽谷科技大廠思科（Cisco）與美超微（Super Micro Computer)，以及柏克萊加大的新創加速器SkyDeck，交流前瞻科技模式與技術應用，學習矽谷創新精神，期待持續吸引高科技企業與新創團隊進駐高雄，推動智慧城市與產業轉型升級。

高雄市長陳其邁與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）互贈城市特色禮品。（主辦單...
高雄市長陳其邁與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）互贈城市特色禮品。（主辦單位提供）
高雄市政府訪團與聖荷西政府成員合影。（主辦單位提供）
高雄市政府訪團與聖荷西政府成員合影。（主辦單位提供）
高雄市府訪團參訪史丹福大學校園後合影。（主辦單位提供）
高雄市府訪團參訪史丹福大學校園後合影。（主辦單位提供）
高雄市長陳其邁拜訪史丹福大學台裔教授王智弘及團隊，交流 AI 在智慧醫療與公共衛...
高雄市長陳其邁拜訪史丹福大學台裔教授王智弘及團隊，交流 AI 在智慧醫療與公共衛生領域的發展。（主辦單位提供）
高雄市政府訪團參訪聖荷西市議會。（主辦單位提供）
高雄市政府訪團參訪聖荷西市議會。（主辦單位提供）
高雄市長陳其邁與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）互贈城市特色禮品。（主辦單...
高雄市長陳其邁與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）互贈城市特色禮品。（主辦單位提供）
高雄市長陳其邁拜訪史丹福大學台裔教授王智弘及團隊，交流 AI 在智慧醫療與公共衛...
高雄市長陳其邁拜訪史丹福大學台裔教授王智弘及團隊，交流 AI 在智慧醫療與公共衛生領域的發展。（主辦單位提供）

AI 聖荷西 陳其邁

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