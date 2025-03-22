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金山灣區僑教中心志工培訓 服務僑胞更升級

記者江碩涵／聖荷西報導
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為提升志工服務品質並強化團隊凝聚力，金山灣區僑教中心3月16日舉辦2025年上半年志工培訓暨聯誼活動，60位志工參與。（主辦單位提供）
為提升志工服務品質並強化團隊凝聚力，金山灣區僑教中心3月16日舉辦2025年上半年志工培訓暨聯誼活動，60位志工參與。（主辦單位提供）

為提升志工服務品質並強化團隊凝聚力，金山灣區僑教中心3月16日舉辦2025年上半年志工培訓暨聯誼活動，60位志工參與。金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，志工團是中心運作的重要支柱，感謝志工們無私奉獻，使僑教中心成為北加州僑胞最溫暖的家。

莊雅淑表示，金山灣區僑教中心負責服務北加州及內華達州僑胞，為提供僑胞優質僑務服務，志工團的支援至關重要。她期盼透過此次培訓，讓新進志工了解服務內容，資深志工分享經驗，並透過交流深化彼此連結，進一步提升服務效能。

本次活動涵蓋多項實務培訓，包括志工團長高玉麗說明值班須知及請假流程，櫃台接待組長張其南與副組長葉乾元講解應對技巧，圖書管理組長徐蓮則介紹圖書館業務與管理規範。此外，莊雅淑以問答方式回應志工疑問，進一步強化團隊對僑胞服務的認識與應對能力。

除了培訓，莊雅淑也向志工介紹僑委會近期推動的多項僑務服務，包括i僑卡、「僑胞服務手冊」的使用，該手冊整合僑胞關心的勞健保、回國設籍等重要資訊；推動「台灣華語文學習中心」(TCML)，以及i各類經貿考察團與研習班，促進台美經貿交流，同時也說明台灣性別平等政策，鼓勵性別平權發揮服務社區力量。

駐舊金山辦事處領務組組長郭順德也特別到場，向志工詳細說明領務服務方針，讓志工能夠協助僑胞獲取最新的領事事務資訊，提升服務深度。

高玉麗表示，大家都很珍惜在中心服務僑胞的機會，這次活動不僅提升了志工專業能力，也讓大家感受到中心的用心與關懷。未來，僑教中心將持續舉辦培訓活動，讓志工團更加茁壯，共同守護這個屬於僑胞的溫暖家園。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，志工團是中心運作的重要支柱，感謝志工們無私奉獻，...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，志工團是中心運作的重要支柱，感謝志工們無私奉獻，使僑教中心成為北加州僑胞最溫暖的家。（主辦單位提供）

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