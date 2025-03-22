聖荷西消防局 「詢問調度員」活動 了解911

聖荷西消防局將舉辦「詢問調度員」（Ask a Dispatcher）活動。（圖由聖荷西消防局提供）

當民眾撥打911求助時，電話那頭的調度員是第一時間掌握現場情況、指派資源並引導民眾自救的關鍵角色。為讓更多人瞭解這項重要且高壓的職務，聖荷西 消防局25日舉辦實體和網路講座，介紹公共安全調度員日常工作與培訓歷程。

此次「詢問調度員」（Ask a Dispatcher）活動，開放任何對該職位有興趣的民眾參與，居民可透過活動深入了解911系統的運作流程與調度員的多項任務。活動中，參與者有機會與現職調度員面對面交流，了解他們在各類緊急情況中的應變方式，包括處理火災、醫療急救、危險品洩漏與其他突發事件的通報與調派。

聖荷西消防局表示，調度員不僅負責接聽911緊急與非緊急電話，還需在第一時間內掌握呼叫者所在地點與狀況，並透過無線電指派消防或救護資源。調度員還需在救援人員到場前，透過電話引導呼叫者進行心肺復甦術（CPR）、協助窒息急救，甚至在特殊情況下指導分娩流程。此外，在重大災害或大型事件發生時，調度中心還須支援事件指揮官，負責人力資源調配與安全監控。

消防局同時也宣佈，正積極招募公共安全無線電調度員實習生（Public Safety Radio Dispatcher Trainee），此為入門培訓職位，年薪達9萬8793美元，正式成為調度員後年薪可達13萬3370美元，並包含夜班與假日加班的補助薪資。

錄取者須完成一系列培訓課程與在職實習，整體歷程約為18個月。培訓內容分為電話接聽與無線電操作兩大部分，並需通過背景調查、測謊、心理與體檢等層層關卡。

申請者要具備高中或同等學歷，以及一年以上在呼叫中心或通訊單位的工作經驗，或三年以上客戶服務經歷。能流利使用多種語言，如越南 語、粵語、西班牙語、華語者，將被列為加分項目。

根據消防局資料，調度員值勤時間依工作需求採排班制，包含早班上午6時30分至下午2時30分、中班是下午2時30分至晚上10時30分與夜班晚上10時30分至翌日早上6時30分。重大事件期間則可能要求強制加班。消防局鼓勵對公共安全與緊急應變有熱情的民眾踴躍參與，瞭解這項被譽為「無形前線」的工作，如何在危急時刻，成為拯救生命的關鍵一環。