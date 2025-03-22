我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

聖荷西消防局 「詢問調度員」活動 了解911

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西消防局將舉辦「詢問調度員」（Ask a Dispatcher）活動。（圖由聖荷西消防局提供）
聖荷西消防局將舉辦「詢問調度員」（Ask a Dispatcher）活動。（圖由聖荷西消防局提供）

當民眾撥打911求助時，電話那頭的調度員是第一時間掌握現場情況、指派資源並引導民眾自救的關鍵角色。為讓更多人瞭解這項重要且高壓的職務，聖荷西消防局25日舉辦實體和網路講座，介紹公共安全調度員日常工作與培訓歷程。

此次「詢問調度員」（Ask a Dispatcher）活動，開放任何對該職位有興趣的民眾參與，居民可透過活動深入了解911系統的運作流程與調度員的多項任務。活動中，參與者有機會與現職調度員面對面交流，了解他們在各類緊急情況中的應變方式，包括處理火災、醫療急救、危險品洩漏與其他突發事件的通報與調派。

聖荷西消防局表示，調度員不僅負責接聽911緊急與非緊急電話，還需在第一時間內掌握呼叫者所在地點與狀況，並透過無線電指派消防或救護資源。調度員還需在救援人員到場前，透過電話引導呼叫者進行心肺復甦術（CPR）、協助窒息急救，甚至在特殊情況下指導分娩流程。此外，在重大災害或大型事件發生時，調度中心還須支援事件指揮官，負責人力資源調配與安全監控。

消防局同時也宣佈，正積極招募公共安全無線電調度員實習生（Public Safety Radio Dispatcher Trainee），此為入門培訓職位，年薪達9萬8793美元，正式成為調度員後年薪可達13萬3370美元，並包含夜班與假日加班的補助薪資。

錄取者須完成一系列培訓課程與在職實習，整體歷程約為18個月。培訓內容分為電話接聽與無線電操作兩大部分，並需通過背景調查、測謊、心理與體檢等層層關卡。

申請者要具備高中或同等學歷，以及一年以上在呼叫中心或通訊單位的工作經驗，或三年以上客戶服務經歷。能流利使用多種語言，如越南語、粵語、西班牙語、華語者，將被列為加分項目。

根據消防局資料，調度員值勤時間依工作需求採排班制，包含早班上午6時30分至下午2時30分、中班是下午2時30分至晚上10時30分與夜班晚上10時30分至翌日早上6時30分。重大事件期間則可能要求強制加班。消防局鼓勵對公共安全與緊急應變有熱情的民眾踴躍參與，瞭解這項被譽為「無形前線」的工作，如何在危急時刻，成為拯救生命的關鍵一環。

聖荷西 越南

上一則

金山灣區僑教中心志工培訓 服務僑胞更升級

下一則

英特爾CEO陳立武 自掏腰包2500萬買股 5年內不出售 與股東同陣線

延伸閱讀

涉敵意攻擊行為 史丹福足球教練被調查

涉敵意攻擊行為 史丹福足球教練被調查
灣區5縣成交價低於100萬獨立房 從10年前70%降至26%

灣區5縣成交價低於100萬獨立房 從10年前70%降至26%
租房族福音 聖荷西這區域租金超划算

租房族福音 聖荷西這區域租金超划算
聖荷西新副城市經理皮內達 4月13日上任

聖荷西新副城市經理皮內達 4月13日上任
助遊民團聚 聖荷西推出「返鄉之路」計畫

助遊民團聚 聖荷西推出「返鄉之路」計畫

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

2025-03-15 21:33
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

2025-03-14 02:18
矽谷就業成長陷入停滯，個人收入卻大幅上漲，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處，最緊迫的住房問題，也未有大幅進展。(取自矽谷合資臉書)

矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

2025-03-16 02:20

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍