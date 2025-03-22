疫期間消失 灣區系統性共乘通勤現漸恢復

共乘愛好人士希望隨著重返辦公室，可再次啟動共乘模式，緩解交通擁塞。(圖取自大都會交通委員會)

共乘對駕駛與乘客都有好處，駕駛人可享過橋費折扣並使用快速車道；乘客可有迅速舒服搭乘經驗。但當疫情 導致辦公室關閉，引發人們對病毒傳播擔憂、尤其在車輛密閉空間，因此扼殺灣區 共乘通勤模式。現在，共乘愛好人士正積極嘗試恢復搭便車通勤。

「舊金山 紀事報」報導，隨意共乘(Casual Carpools)在灣區發展已有數十年，每天有數以千計人使用共乘穿越海灣大橋，這種模式於1970年代公共交通服務陷入崩潰時興起，後來逐漸發展成為一個組織性系統。

在尖峰時段，乘客會站在指定地點等車，通常是高速公路入口附近或交通中心。乘客們可捐一美元支付燃料費與道路過路費，駕駛會盡量避免大聲播放音樂，車上乘客無須交談。

這種交通方式的愛好人士，希望隨著重返辦公室可再次啟動。今年9月開始，零排放汽車駕駛將無法使用快速車道，共乘動力可能更強。其他人預測，交通擁塞與過橋費壓力必須降至最低點，共乘才能獲得發展動力。或是，若預算問題迫使BART與公車交通系統縮減服務，共乘可以補強公共交通的不足。

共乘倡導人士嘗試透過請願、Facebook社群與線上調查，推動恢復共乘文化。軟體開發人員已開發出應用程式，連線駕駛與乘客。

柏克萊加大教授沙珊(Susan Shaheen)認為，共乘是「快閃彈性交通解決方案」(pop-up transportation solution)。也有民眾認為，搭便車是一種實惠方面可達到城市的方式，特別是攜帶許多物品的時候。

疫情導致長期關閉，導致人們失去通勤習慣，或辭去工作並改變通勤方式。即使混合工作模式盛行，因為無法正確預測交通尖峰時間，很難維持強勁且持續的共乘。必須有足夠的駕駛與乘客，才能恢復這個曾經活躍的共乘社群。

沙珊認為，未來，隨意共乘可能變得更正常化，並將自舊金山市區與東灣的接送地點，延展至半島或南灣。考量共乘為環境、交通擁擠並緩解停車需求的益處，可能值得獲得州與地方政府經費支持。

「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)發言人對恢復臨時共乘的整體想法，表達讚揚。但是，質疑是否可引入政府或公共資金，由於許多灣區交通運輸機構面臨財政困境，經費已是一大問題。