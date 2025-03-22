我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

疫期間消失 灣區系統性共乘通勤現漸恢復

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共乘愛好人士希望隨著重返辦公室，可再次啟動共乘模式，緩解交通擁塞。(圖取自大都會交通委員會)
共乘愛好人士希望隨著重返辦公室，可再次啟動共乘模式，緩解交通擁塞。(圖取自大都會交通委員會)

共乘對駕駛與乘客都有好處，駕駛人可享過橋費折扣並使用快速車道；乘客可有迅速舒服搭乘經驗。但當疫情導致辦公室關閉，引發人們對病毒傳播擔憂、尤其在車輛密閉空間，因此扼殺灣區共乘通勤模式。現在，共乘愛好人士正積極嘗試恢復搭便車通勤。

舊金山紀事報」報導，隨意共乘(Casual Carpools)在灣區發展已有數十年，每天有數以千計人使用共乘穿越海灣大橋，這種模式於1970年代公共交通服務陷入崩潰時興起，後來逐漸發展成為一個組織性系統。

在尖峰時段，乘客會站在指定地點等車，通常是高速公路入口附近或交通中心。乘客們可捐一美元支付燃料費與道路過路費，駕駛會盡量避免大聲播放音樂，車上乘客無須交談。

這種交通方式的愛好人士，希望隨著重返辦公室可再次啟動。今年9月開始，零排放汽車駕駛將無法使用快速車道，共乘動力可能更強。其他人預測，交通擁塞與過橋費壓力必須降至最低點，共乘才能獲得發展動力。或是，若預算問題迫使BART與公車交通系統縮減服務，共乘可以補強公共交通的不足。

共乘倡導人士嘗試透過請願、Facebook社群與線上調查，推動恢復共乘文化。軟體開發人員已開發出應用程式，連線駕駛與乘客。

柏克萊加大教授沙珊(Susan Shaheen)認為，共乘是「快閃彈性交通解決方案」(pop-up transportation solution)。也有民眾認為，搭便車是一種實惠方面可達到城市的方式，特別是攜帶許多物品的時候。

疫情導致長期關閉，導致人們失去通勤習慣，或辭去工作並改變通勤方式。即使混合工作模式盛行，因為無法正確預測交通尖峰時間，很難維持強勁且持續的共乘。必須有足夠的駕駛與乘客，才能恢復這個曾經活躍的共乘社群。

沙珊認為，未來，隨意共乘可能變得更正常化，並將自舊金山市區與東灣的接送地點，延展至半島或南灣。考量共乘為環境、交通擁擠並緩解停車需求的益處，可能值得獲得州與地方政府經費支持。

「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)發言人對恢復臨時共乘的整體想法，表達讚揚。但是，質疑是否可引入政府或公共資金，由於許多灣區交通運輸機構面臨財政困境，經費已是一大問題。

灣區 疫情 舊金山

上一則

雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江青旅假期黃山長江三峽十四天團

下一則

不只買菜 Mitsuwa扭蛋、漫畫成熱門亮點

延伸閱讀

建東銀行密爾布瑞分行盛大開業隆重慶典

建東銀行密爾布瑞分行盛大開業隆重慶典
灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大
加州733處公寓列貸款黑名單 灣區168處脫手難、房價跌

加州733處公寓列貸款黑名單 灣區168處脫手難、房價跌
灣區媽媽教室邁入31年 春季班開課

灣區媽媽教室邁入31年 春季班開課
灣區多個郊區租金反彈 最高漲幅30%

灣區多個郊區租金反彈 最高漲幅30%

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

2025-03-15 21:33
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

2025-03-14 02:18
矽谷就業成長陷入停滯，個人收入卻大幅上漲，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處，最緊迫的住房問題，也未有大幅進展。(取自矽谷合資臉書)

矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

2025-03-16 02:20

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍