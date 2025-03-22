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聯邦擬削醫療補助 EMS：衝擊少數族裔、低收戶

記者龔玥╱聖荷西報導
聯邦提出削減醫療補助提案。(EMS提供)
聯邦提出削減醫療補助提案。(EMS提供)

美國國會正審議一項涉及數千億美元削減聯邦醫療補助的預算提案，引發醫療界與民眾的廣泛擔憂。少數族裔媒體記者會（EMS）專家警告，該提案若通過，將對全美數千萬依賴醫療補助的拉美裔、非裔及亞裔社區造成巨大衝擊，並嚴重影響低收入勞工、兒童及老年人群的基本健康保障。

喬治城大學麥考特公共政策學院兒童與家庭中心執行主任兼研究教授艾克（Joan Alker）、UnidosUS衛生政策專案主任多爾（Stan Dorn）、洛杉磯社區臨床協會政府和對外事務主任普裡斯（Joanne Preece）、美國家庭協會執行董事賴特（Anthony Wright）出席會議並展開討論。

EMS會議上，專家詳細分析了該提案的潛在影響。艾克指出，該預算案是美國歷史上規模最大的削減聯邦福利提案之一。根據現階段方案，預算削減總額高達8800億美元，涉及Medicaid、SNAP（食品券）等多項社會安全網計畫。

「這項提案不僅僅是數字上的削減，它意味著現實中數千萬民眾將失去獲得基本醫療服務的途徑，」艾克表示。「我們特別擔憂的是，拉美裔和非裔社區將首當其衝。」

加州的情況尤為典型。該州醫療補助計畫目前覆蓋超過1500萬低收入居民，是加州公共衛生系統的支柱。艾克指出，加州社區的弱勢群體將面臨前所未有的風險。許多診所依賴該資金運作，若削減成真，診所可能關閉，病患將被迫轉向急診，醫療系統負擔加重。

此次預算削減之所以進展迅速，是因為其使用了所謂「快速通道」（reconciliation process），在立法層面無需獲得通常所需的60票多數門檻即可通過，大幅加快法案審議進程。多爾表示，這種立法路徑讓削減社會福利計畫成為可能，而實際上，共和黨推動該案的動機之一，是為彌補減稅帶來的財政缺口。

「這是從工薪階層手中剝奪資源，轉而讓億萬富豪受益的預算安排，」多爾批評指出，「這一切的最終成本，將體現在更高的急診費用、更低的公共健康水準，以及更多無法獲得及時診治的病患身上。」

賴特呼籲社會各界關注這一政策變動，並在即將到來的大選中發聲。他說：「削減醫保不僅是預算問題，更是價值觀的體現。選民有權要求政府優先保障基本民生，而不是為少數富人讓利。」

低收入 加州 非裔

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