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涉敵意攻擊行為 史丹福足球教練被調查

編譯組╱綜合報導
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史丹福大學美足教練泰勒因對工作人員及女性行為受到調查。(路透)
史丹福大學美足教練泰勒因對工作人員及女性行為受到調查。(路透)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，據ESPN周三（19日）下午發布的一份報告稱，史丹福大學教練泰勒（Troy Taylor）自2022年賽季結束後接手美式足球項目以來，一直是多項調查的對象，涉及他對工作人員和女性的行為。

ESPN稱，這些調查發現泰勒「持續存在令人擔憂的行為模式」，包括對一名女性工作人員的外貌發表「不恰當」的評論、試圖恐嚇和趕走一名負責規章女性官員，並普遍表現出敵意和攻擊性的行為。

現年56歲的泰勒於2022年12月接替了長期執教的蕭大衛（David Shaw）。他在2023年5月之前已經受到第一份投訴。在去年2月的第一次調查結束時，他被警告如果繼續這種行為，可能會被解雇。隨後，他又接受了第二次調查，於今年7月結束，但他仍然留任，前兩個賽季的戰績均為三勝九負。

勒克（Andrew Luck）是聘請泰勒的小組成員之一，並在11月成為泰勒的上司，也是史丹福美足項目有史以來的第一位總經理。當被問及與泰勒的合作時，勒克說：「很愉快，我的任務之一就是確保他有時間專注於工作。這也是他成為偉大教練的原因之一： 在記分牌上得分、打得積極、大膽、快速。我很喜歡和他以及我們所有的員工一起工作。」

然而，根據調查，工作人員表示，他們害怕報復和人身攻擊。

第一項調查指控泰勒 「有時很生氣、咄咄逼人、輕視他人」，導致員工 「害怕得不敢和他說話」。第二次調查也發現了類似的行為，稱泰勒 「充滿敵意和攻擊性」，「無法在不發脾氣的情況下進行富有成效的談話」。

在第二次調查中，泰勒對一名女性規章官員的態度引起了審查，調查得出的結論是，泰勒試圖讓她離職，以報復她對違規行為提出的擔憂。後者稱他的行為是 「不恰當的、基於性別的歧視」。

在報告中，調查員指出：「即使在與我面談時，在談到合規問題時，泰勒教練的語氣也是強硬而具有攻擊性的。」

在第一份報告中，泰勒與女性的互動也引起了關注，報告中提到了多起關於一名女性員工「外表、氣味和對美式足球的興趣」的「不當評論」的投訴。

截至發稿本報未獲泰勒及史丹福大學回應。

史丹福大學 歧視 聖荷西

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