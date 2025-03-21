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舊金山市長羅偉攬26企業高管組成團隊 首要任務拚復甦

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山市長羅偉已召集26位企業高管促進景氣加速復甦。(本報檔案照)
舊金山市長羅偉已召集26位企業高管促進景氣加速復甦。(本報檔案照)

舊金山市長羅偉已羅致26位灣區企業的高管組成團隊，希望提出實際方法增進生活品質和企業環境，讓舊金山的經濟景氣加快復甦。

在羅偉的敦促下，由26位企業領導人組成的「舊金山夥伴關係」（Partnership for San Francisco）組織將發揮執行長的作用，與政府官員合作，共同改善金山的生活品質和商業環境。

該組織的主席、前第一共和銀行（First Republic Bank）行長德懷爾德 (Katherine August-deWilde) 表示，該組織的首要任務是討論如何讓舊金山的街道更清潔、更安全，並竭盡全力振興經濟，包括幫助重振陷入困境的市中心。

這個組織效仿了紐約的一個類似組織。1970年代紐約市的財政陷入困境，那個組織發揮了作用，帶領紐約市脫舊更新。舊金山正面臨一個嚴峻的時刻，市政府有著巨大的結構性預算赤字，部分原因是市中心的辦公室和零售店面空置問題。

舊金山的經濟和聲譽受到一系列複雜因素的重創，解決這些因素需要時間和大量資金。但德懷爾德表示，他們的組織並非一個募款實體或投資團體。相反的，它應該作為市政府官員的交流平台和他們與商界直接溝通的樞紐。

這一組織不打算支持政治候選人，也不會對立法或提議案表達立場，但這種情況將來可能會改變。該組織的領導人表示，該組織的宗旨不是成為狹隘商業利益的遊說團體，而是一個更廣泛的公民助推組織。

該組織的聯合主席是Alphabet 和 Google總裁兼首席投資長波拉特（Ruth Porat）以及Emerson Collective 創始人、慈善家羅琳•喬布斯（Laurene Powell Jobs）。其他最知名成員包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、職棒舊金山巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）、Salesforce聯合創始人哈里斯（Parker Harris）、Ripple聯合創始人拉森（Chris Larsen）、前蘋果設計師艾維（Jony Ive）等。

德懷爾德出任舊金山夥伴關係組織主席。 (取自LinkedIn)
德懷爾德出任舊金山夥伴關係組織主席。 (取自LinkedIn)

舊金山 紐約市 羅偉

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