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Walgreen疑似華裔員工 涉刺傷竊賊被捕

記者王子涵／舊金山報導
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警員將該名疑似為Walgreens員工的男子戴上手銬並帶離現場。（取自X帳號FriscoLive415）
警員將該名疑似為Walgreens員工的男子戴上手銬並帶離現場。（取自X帳號FriscoLive415）

舊金山警方周三清晨逮捕了一名Walgreens員工，該員工涉嫌在店外持械刺傷一名試圖逃跑的竊賊。相關畫面已在社群平台X上流傳。

該暴力事件發生於Castro街400號路段的Walgreens外，事發約兩小時後，X帳號FriscoLive415於早上發布了一段影片，顯示疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子對峙。

影片尾聲，該員工突然衝向竊賊，導致竊賊摔倒至地面，物品散落街頭。隨後，警員出現在畫面中，將該名員工戴上手銬並帶離現場。

警方在聲明中未明確確認該員工是否為Walgreens員工，但表示他為Castro街400號某商店工作，並公布其身分為45歲的洪光（Guang Hong，音譯）。洪光因涉嫌使用致命武器攻擊他人（assault with a deadly weapon）被送往舊金山縣監獄候審。

警方尚未透露洪光使用何種武器刺傷竊賊。受傷的30歲男子惠特洛克（Larry Whitlock）則因輕罪竊盜（petty theft）及攻擊罪（battery）被警方傳喚，並送往當地醫院治療，傷勢並不危及生命。

警方表示，洪光拒絕接受醫療檢查。

警方表示，當時警員正在該區巡邏，突然有人報案稱發生持械攻擊，到場後發現惠特洛克倒地，身上有遭襲擊後所導致的傷勢。調查顯示，惠特洛克當時疑似偷竊店內商品並試圖逃跑，與員工在店外爆發口角，最終演變成肢體衝突。

疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子...
疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子對峙。（取自X帳號FriscoLive415）

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