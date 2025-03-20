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金山打擊訪谷區、外米慎區非法賭場地下夜店 社區迎寧靜

記者李怡／舊金山報導
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舊金山取締非法賭場與地下夜店，社區終於能睡個安穩覺。（記者李怡／攝影）
舊金山取締非法賭場與地下夜店，社區終於能睡個安穩覺。（記者李怡／攝影）

位於舊金山東南區域包括訪谷區與外米慎區在內的社區居民，因深夜的槍聲、震耳欲聾的音樂、絡繹不絕的可疑人潮，飽受困擾。市府律師邱信福（David Chiu）19日宣布，舊金山已出手已打擊關閉三間非法賭場與兩間無證營運的地下夜店。

這些場所長期影響社區安全，不僅滋生犯罪，還讓鄰近居民難以安寧。在市府的介入下，業主紛紛配合，將問題租戶趕走，街區終於迎來久違的寧靜。

「這些違法場所已經擾亂社區太久了，」邱信福說，「這次的行動，讓居民終於能好好睡個覺。」

在 57 Leland Avenue，一處隱藏在訪谷的商業空間內，警方查獲九台賭博機、一把遭竊手槍和大量彈藥。當地居民早就對這裡的「奇怪人流」產生懷疑。每到深夜，總有陌生人進進出出，讓整條街都變得危險。

外米慎區5530 Mission Street的情況更為嚴重。去年8月，這裡發生槍擊案，警方趕到時，在店內外發現大量彈殼，進一步調查後，搜出六台賭博機、槍枝與彈藥。由於這裡涉及違反紅燈驅除法（Red Light Abatement Law），市府迅速介入，房東在收到正式通知後，立刻把租戶趕了出去。

最離譜的是發生在1201 Cayuga Avenue的住宅區。這裡不只是個地下賭場，還涉及毒品交易。去年9月，警方在一次持槍搶劫案後突擊該地，搜出十台賭博機和大量冰毒。最終，房東決定不再容忍這類違法行為，將租戶趕走，終止這場危機。

地下賭場不是唯一的問題，無證夜店也在擾亂居民生活。

在伯納爾高地3261 Mission Street，這間夜店幾乎每個周末都在開派對，DJ、酒吧、賭博機一應俱全，還大張旗鼓地在社交媒體上宣傳。但這裡沒有任何合法的酒類執照、營業許可或娛樂執照，完全是黑市運作。當警方與市府人員前去調查時，發現現場混亂不堪，房東在收到警告後，立刻介入處理，終止了這場非法營業。

4461 Mission Street 的夜店則是另一種「死不認帳」的模式。警方兩次試圖進入，都被店內人員拒絕。對方聲稱這只是「私人派對」，但音樂聲卻震耳欲聾，甚至有人在店外鬧事。市府要求房東處理後，問題租戶最終被驅逐，這條街終於回歸安靜。

「過去幾個月，我們的街道就像變成了派對區，」住在外米慎區的一名居民說，「半夜常常有人吵鬧，甚至開槍，這不是我們想住的地方。現在這些違法場所終於被關了，感覺安全多了。」

「這次行動不只是關掉幾間非法場所，」邱信福說，「更重要的是，我們讓社區變得更安全。」

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