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Muni預計6/21縮減2公車路線 乘客憂更長通勤時間、轉車

記者李怡／舊金山報導
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舊金山削減Muni服務，引發乘客憂慮。（記者李怡／攝影）
舊金山削減Muni服務，引發乘客憂慮。（記者李怡／攝影）

面對數千萬美元的財務赤字，舊金山交通局（SFMTA）不得不做出艱難的選擇。交通局董事會18日以三比二的票數通過一項提案，決定讓5 Fulton和9 San Bruno公車在市場街（Market Street） 折返，不再繼續深入市區。這項措施預計年節省720萬美元，成為填補Muni預算缺口的其中一環。但對乘客來說，這意味著更長的通勤時間、額外的轉車，甚至可能改變他們對公共交通的依賴。

這項決定一出，立即在市民間掀起不滿。會議當天，來自各區的民眾排隊超過一個小時，輪流發言，希望能說服決策者撤回這項措施。

SFMTA強調，這項計畫是不得已的節約措施，目的是在不影響整體運營的前提下，減少財政壓力。並表示必須優先考量Muni的長期穩定，現在節省的每一分錢，都是為了避免未來更大規模的削減。

疫情以來，Muni的財務壓力與日俱增。政府的補助資金即將耗盡，市中心的復甦速度仍遠不及預期，辦公大樓空置率居高不下，導致乘客量始終無法回到疫情前的水準。這些變數讓SFMTA陷入困境，不得不開始削減開支。

但對乘客而言，這樣的決定不只是數字上的變化，而是日常生活的實質改變。

住在外日落區的Elena每天搭5 Fulton到金融區上班。她說：「如果它只到Market Street，我就得轉車，多花10到15分鐘。光是想到這點，就覺得麻煩。」

Elena不是唯一這麼想的人。對許多低收入族群來說，額外的轉乘不只是時間上的問題，還可能意味著更高的交通費用。而對行動不便的乘客來說，每一次轉乘都是一次挑戰。但真正讓許多市民擔憂的，並不只是這一次的服務縮減，而是這是否會成為未來的開端。

也有市民表示，每次Muni削減服務，都會讓一些乘客決定改用其他交通方式。結果收入下降，然後Muni又不得不再削減服務，這就是惡性循環。

舊金山的公共交通系統早已岌岌可危。SFMTA的數據顯示，Muni的乘客量目前僅恢復到疫情前的70%，如果這樣的趨勢持續下去，未來可能還會更低。

本次的公車服務縮減計畫預計於6月21日正式實施，SFMTA仍在努力尋找其他節約開支的方法，包括提高停車費、加強票務管理，甚至向州政府爭取更多財政援助。

疫情 舊金山 低收入

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