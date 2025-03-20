Target春季限時折扣 23日-29日為期1周
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Target百貨公司宣布將於23日至29日啟動為期一周的Target Circle Week，為註冊免費會員的消費者提供覆蓋春季時尚、家居、美妝、食品和娛樂等多領域的限時折扣，部分商品優惠高達四成。
此次促銷活動中，適合全家穿著的T恤、背心、短褲與連衣裙全場七折，庭院傢俱與配件同樣七折，精選床上用品與家居品牌Threshold和Casaluna系列也打七五折，Brightroom塑膠儲物箱與壁櫥整理用品八折。廚房與地板清潔電器如即溶鍋、Ninja、Shark品牌產品折扣幅度最高達40%。樂高玩具推出高達七折的優惠，精選蘋果設備降價幅度最高達200美元。
同時，Target推出買贈活動，購買50美元家庭用品即可獲15美元禮品卡；購買40美元美容和自我護理產品得10美元禮品卡；在Target的Ulta Beauty專區消費滿30美元，也可獲得5美元禮品卡。部分食品與飲料如菲多利薯片、冷凍披薩、咖啡、茶、百事可樂、Canada Dry、Dr. Pepper等推出買一送一五折優惠。書籍、電影和音樂類商品則有買二送一的優惠。
Target Circle 360付費會員將於22日提前一天享有搶購權利，部分商品如Beats無線耳機、空氣炸鍋和各類電子配件也在早鳥優惠範圍之內。自16日至29日，Target Circle 360年費亦提供五折入會，會員可享不限次數當日送貨、兩日免費送貨、獨家折扣等福利。此外Target與串流平台Peacock合作，消費者可在全國近2000家Target門店、Target.com或通過APP參與促銷，享受車邊取貨、門店提貨等便捷服務。
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