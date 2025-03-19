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助遊民團聚 聖荷西推出「返鄉之路」計畫

記者龔玥╱聖荷西報導
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為應對日益嚴峻的無家可歸問題，聖荷西市啟動一項試點計畫，幫助遊民與家人團聚。市長馬漢（Matt Mahan）日前宣布「返鄉之路」（Homeward Bound）專案，通過支付交通費用，將遊民送往縣內或區外的家人身邊，作為解決無家可歸危機的一項新策略。

根據San Jose Spotlight的報導，市政府已承諾撥款20萬元，每人最高提供1000元的資助。外展工作人員將負責聯繫遊民，並在核實家庭關係後幫助安排交通。市政府官員表示，該計畫將作為住房和支援性服務的一種可選方案，完全基於自願參與原則。

類似的重新安置計畫已在舊金山市等城市實施，但聖荷西住房主管埃索利萬（Eric Soliván）表示，聖荷西的模式更注重家庭聯繫與事前核實。他強調，搬遷完全是自願的，且不會強制實施。

然而，該專案仍然面臨質疑。許多遊民可能已與家人疏遠，家庭也未必有能力提供支援。他擔心，該計畫可能會削弱政府對長期支持性住房的投入。

馬漢強調，這項計畫的核心在於為遊民提供更多選擇。隨著「返鄉之路」計畫的推進，市政府希望通過多層次的干預手段，為遊民提供更多選擇，逐步解決城市中的無家可歸危機。

遊民 聖荷西 舊金山

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