巨人隊迎新股東 第6街私募股權公司注資

巨人隊迎來新資金注入，第六街私募股權公司成為新股東。（記者李怡／攝影）

職棒大聯盟（MLB）舊金山 巨人隊18日宣布與Sixth Street公司達成協議，將10%的股權出售給這家總部位於舊金山的私募股權公司。這是球隊近30年來最大規模的投資決策。

這支擁有142年歷史 的球隊，是大聯盟歷史最悠久、最具影響力的球隊之一。從 1883年創立於紐約，到1958年遷至舊金山，巨人隊不僅是美國職棒大聯盟最具傳統的球隊之一，更是灣區 體育文化的象徵。無論是梅斯（Willie Mays） 在綠茵場上的風采，還是邦茲（Barry Bonds） 轟出的歷史性全壘打，巨人隊的歷史是一部充滿傳奇的篇章。近年來，球隊三度奪得世界系列大賽冠軍（2010、2012、2014 年），為舊金山帶來了無數榮耀。

在競爭激烈的職業運動市場，傳統強隊也需要與時俱進。這筆新投資將為巨人隊提供財務上的穩定支持，讓球隊在硬體設施與發展策略上更具競爭力。

「這不僅是一筆交易，更是我們未來發展的關鍵一步，」巨人隊總裁貝爾（Larry Baer） 說，「我們希望巨人隊不只是世界級的球隊，更要成為振興舊金山的重要力量。」

根據「富比世 」最新估值，巨人隊的市值約38億美元，由35位股東持有。這筆來自Sixth Street的資金將主要用於升級甲骨文球場。這座1999年啟用的球場即將邁入26周年，需要現代化改造以提升球迷體驗。部分資金也將投入亞歷桑那州斯科茨代爾的春訓設施，以及對Mission Rock 房地產開發計畫。這項計畫將為舊金山帶來嶄新的社區空間與商業機會。