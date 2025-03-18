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灣區盜賊祭新招 給贓車來個「互換車牌」 車主這招自保

編譯林思牧╱綜合報導
網路上有許多防盜車牌框。 (取自amazon.com)
網路上有許多防盜車牌框。 (取自amazon.com)

灣區的狡猾盜賊最近再出新招，把作案車子改裝上偷來的牌照。現在警方給這種歪風起了新詞，叫做「互換車牌」（plate swapping）。作為車主，你應該用專家推薦的方法來自保。

舊金山紀事報報導，委利賀市警局正在追蹤一名慣犯，他因為從便利商店偷走價值數千元的紅牛和伏特加而聞名。但警方在監視器畫面中發現一個異常：嫌疑人用的贓車與車牌不符。做案車是現代品牌（Hyundai），但追蹤車牌發現車牌主人開的是豐田品牌（Toyota）。

罪犯偷別人的車牌進行犯罪，當然是為了逃避警方的追查，而這種做法越來越普遍。警方也許能夠看到犯罪時使用的車輛，但是互換車牌使得將贓車與犯罪嫌疑人聯繫起來變得更加困難。

委利賀市的一名警官說：「如果竊賊真的想隱蔽行竊，他們會試圖更換類似品牌和型款的車輛的車牌，但大多數時候都不會匹配。」灣區幾所警察局的警官告訴媒體，隨著越來越多的城市採用自動車牌閱讀器，近年來更換車牌現象急劇增加，使車主面臨更高的風險。

一些車牌被盜的人可能不會立即發現，代表他們可能會在一段時間內開車時，至少缺了一塊車牌。有些時候罪犯會將另一面車牌與被盜汽車上的車牌互換，讓車主更難發現車牌被偷，竊賊也就可以更久的使用偷來的車牌。

車牌被偷對車主而言是勞民傷財的事，在申請更換被盜車牌之前，必須將發生的情況告知執法部門。你需要有警方報告才能從DMV領取替代車牌。而且這要收取標準費用，這意味著你必須支付至少27元才能取回小偷拿走的車牌。

執法人員向任何想要避免麻煩的人提出了建議。委利賀警官說，車主可考慮在車牌上安裝防盜裝置以確保車牌安全，例如需要特殊鑰匙才能解鎖的車牌框或螺絲。任何威懾都比沒有好，因為竊賊不會去做麻煩又花時間的事。另外，開車前務必檢查車牌還在不在。

灣區 豐田 舊金山

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