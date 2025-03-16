聖塔克拉拉優化體育獎學金 助低收戶童跨越經濟門檻

聖塔克拉拉簡化體育獎學金申請流程。（取自臉書）

體育運動不僅可發展體能，更是孩子社交成長的重要平台，然而對許多低收入 家庭而言，報名費、裝備費用等成本可能成為一道難以逾越的門檻。為解決問題，聖塔克拉拉市議會近日一致通過一項法案，優化Wade Brummal獎學金計畫，簡化申請流程、擴大資助範圍，讓更多經濟困難的孩子可順利參與體育活動。

市議會調整的重點在於提升申請便利性和加快審批流程，使資金更高效地惠及有需要家庭。這一變化預計將進一步推動聖塔克拉拉市體育公平性，讓「想玩的孩子都能玩起來」。

Wade Brummal獎學金成立於2015年，主要資金來源是對「非聖塔克拉拉居民」收取25美元青少年體育參與費。截至目前，該獎學金基金總額已達23.5萬美元，可用來支持當地低收入家庭孩子參與各種體育項目。

過去該專案申請流程繁瑣，不僅費時費力，還可能導致部分家庭因程式複雜而放棄申請。因此這次改革核心之一是將申請流程完全電子化，讓符合條件的家庭能更便捷地線上提交申請，減少不必要的行政障礙，提高資金使用效率。

根據NBC Bay Area報導，市議會成員在會議上表示，過去聽到不少家長反映，申請獎學金的過程太複雜了，現在希望能通過數位化方式，讓真正有需要的家庭能夠更順暢地獲得資助。除申請流程數位化改革外，此次調整還涉及審批制度的優化，提高了市政雇員的審批許可權，使資金發放更高效、更具靈活性。

聖塔克拉拉市議員Suds Jain在會議上表示，他的理念是「所有想玩的孩子都應該能玩得起」，但同時也強調，「有能力支付的家庭仍應負擔合理的費用」。

他說：「應該確保那些真正有需要的孩子可獲得資助，而對於有支付能力的家庭，他們仍然應該承擔一部分費用，保證資金的可持續性。」獎學金的存在並非為了讓所有人免費，而是要確保經濟狀況不成為孩子參與體育運動的障礙。