我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

聖塔克拉拉優化體育獎學金 助低收戶童跨越經濟門檻

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉簡化體育獎學金申請流程。（取自臉書）
聖塔克拉拉簡化體育獎學金申請流程。（取自臉書）

體育運動不僅可發展體能，更是孩子社交成長的重要平台，然而對許多低收入家庭而言，報名費、裝備費用等成本可能成為一道難以逾越的門檻。為解決問題，聖塔克拉拉市議會近日一致通過一項法案，優化Wade Brummal獎學金計畫，簡化申請流程、擴大資助範圍，讓更多經濟困難的孩子可順利參與體育活動。

市議會調整的重點在於提升申請便利性和加快審批流程，使資金更高效地惠及有需要家庭。這一變化預計將進一步推動聖塔克拉拉市體育公平性，讓「想玩的孩子都能玩起來」。

Wade Brummal獎學金成立於2015年，主要資金來源是對「非聖塔克拉拉居民」收取25美元青少年體育參與費。截至目前，該獎學金基金總額已達23.5萬美元，可用來支持當地低收入家庭孩子參與各種體育項目。

過去該專案申請流程繁瑣，不僅費時費力，還可能導致部分家庭因程式複雜而放棄申請。因此這次改革核心之一是將申請流程完全電子化，讓符合條件的家庭能更便捷地線上提交申請，減少不必要的行政障礙，提高資金使用效率。

根據NBC Bay Area報導，市議會成員在會議上表示，過去聽到不少家長反映，申請獎學金的過程太複雜了，現在希望能通過數位化方式，讓真正有需要的家庭能夠更順暢地獲得資助。除申請流程數位化改革外，此次調整還涉及審批制度的優化，提高了市政雇員的審批許可權，使資金發放更高效、更具靈活性。

聖塔克拉拉市議員Suds Jain在會議上表示，他的理念是「所有想玩的孩子都應該能玩得起」，但同時也強調，「有能力支付的家庭仍應負擔合理的費用」。

他說：「應該確保那些真正有需要的孩子可獲得資助，而對於有支付能力的家庭，他們仍然應該承擔一部分費用，保證資金的可持續性。」獎學金的存在並非為了讓所有人免費，而是要確保經濟狀況不成為孩子參與體育運動的障礙。

低收入

上一則

金山男子酒店殘忍割喉殺人 1部手機現原形

下一則

請問專家／安心指南為華人量身定做

延伸閱讀

粵港澳大灣區企業家總商會歡宴Balboa龍舟隊

粵港澳大灣區企業家總商會歡宴Balboa龍舟隊
中華民國無任所大使劉柏君訪NHL 談女性參與體育

中華民國無任所大使劉柏君訪NHL 談女性參與體育
堪薩斯州小鎮發獎學金吸引人遷居 好處不只這個

堪薩斯州小鎮發獎學金吸引人遷居 好處不只這個
美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營

美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營
河濱市荒廢高爾夫球場 擬打造體育與住宅綜合城鎮中心

河濱市荒廢高爾夫球場 擬打造體育與住宅綜合城鎮中心

熱門新聞

好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬