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下周起 舊金山33處安裝測速照相機 5月起開罰50元起跳

編譯組／綜合報導
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下周舊金山將安裝測速照相機，5月起罰款50美元。（電視新聞截圖）
下周舊金山將安裝測速照相機，5月起罰款50美元。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，下周四（20日），舊金山將在33個地點安裝測速照相機，當駕駛者超速行駛時，照相機將自動拍攝後車牌的照片。

在兩個月的寬限期後，即5月間開始，超速11至15哩/小時的司機將受到一次警告，隨後每次違規將被處以50美元的罰款。如果被發現時速超過100哩，處罰將高達500美元。

這些罰單將由Verra Mobility處理，Verra Mobility是該市提供和維護該裝置的承包商。Verra和舊金山市交通局（SFMTA）的工作人員將審查車牌圖像，以驗證罰單的有效性。如果有正當理由，公司將把罰單郵寄給登記的車主。

SFMTA局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）說：「我們的目標是預防，而不是懲罰，是試圖改變舊金山的駕駛文化和心態，同時減少車禍和傷害。從傳票中獲得的任何收入都將用於支付照相機基礎設施或資助其他交通遏制措施。」

對於Walk San Francisco組織的倡導者來說，測速照相機代表了一個「大膽行動」的新時代，因為這個城市長期以來一直在努力減少交通事故死亡人數。十年前啟動的 「零願景 」（Vision Zero）計畫至今仍遙遙無期。去年，舊金山的交通事故死亡人數超過了兇殺案。

事實上，紐約市的結果似乎很樂觀：2014年，在安裝了安全照相機的地方，超速行駛的情況下降了94%。

安全倡導者認為舊金山駕車者仍然在挑戰極限，由於現在的汽車設計車架笨重，加速度快得讓人窒息，超速行駛變得比過去危險得多。

SFMTA也在盡可能地緩和過渡，該局公布了33個照相機位置的清單，其中包括學校區域、商業走廊、繁忙的十字路口和車禍率較高的街道。1月下旬，SFMTA在戰略路口或高速公路匝道附近設置了廣告牌，建議人們調整自己的習慣。

寇淑寶表示該舉措實際上是在與駕車者溝通，成為其合作夥伴；照相機的可見度本身就是一種 「有效的車速管理工具」。

隨著時間的推移，希望駕駛者會放慢車速，而市政府也不必開出大量罰單。

舊金山 紐約市 傳票

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