沉浸教育學生 參訪華光中文閱覽室

紅木城North Star Academy中文沉浸式教育課程的3至6年級學生3月10日下午1時至2時30分，參訪華光中文閱覽室進行校外教學。（華光提供）

紅木城North Star Academy中文沉浸式教育課程3至6年級學生，3月10日下午1時至2時30分參訪華光中文閱覽室，活動包括閱讀中文兒童書籍、參與中式書法及中式紙藝手工等。華光中文閱覽室館長Kelly Tsai特別展示華光的中文兒童書籍。

Kelly Tsai表示，除著名成人書籍外，兒童藏書也是一大特色，華光每周提供多項課程，包括中文書法、美國公民 入籍英語課（ESL）及編織課程。

North Star Academy中文沉浸式教育課程創辦人Sherry Xieyu Zhang、老師Tracy Luo以及10名學生到館參觀。華光書法老師Zhihong Yang現場示範毛筆書法，並指導學生在書籤上練習寫字；中式手工藝老師Lin Lin Lam則展示她製作的複雜中式紙雕動物，啟發學生動手摺出迷你千紙鶴。

Sherry Xieyu Zhang表示，兩年前曾看過華光圖書館，覺得非常有意義，因此計畫這場校外教學活動，現在共有13位在中文沉浸教育課程中學習的學生，他們有著流利的中文聽說能力，期待未來可參與更多中華文化相關活動。

華光是灣區 獨特的非營利、全義務中文圖書館，1981年由熊大絳夫婦創辦，致力於服務社區，向中美大眾推廣中華文化、歷史及傳統。近年來華光擴展至協助華人 新移民入籍並學習英語，同時鼓勵兒童透過中文故事學習中華文化。