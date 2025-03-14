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Pi Day 從數學到美食 多家知名連鎖餐廳推披薩特惠

記者龔玥╱聖荷西報導
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California Pizza Kitchen的優惠活動。（California Pizza Kitchen官網）
California Pizza Kitchen的優惠活動。（California Pizza Kitchen官網）

每年的3月14日被稱為Pi Day（圓周率日），這是一個專屬於數學愛好者的節日，但近年來，它也成為了全球美食慶典的日子，尤其是披薩和甜派（Pie）的狂歡。為了迎接這一節日，多家知名連鎖餐廳紛紛推出特價優惠，消費者一邊品嘗美食，一邊感受數學的奇妙。

Pi Day的靈感來源於數學常數π（Pi），即3.1415926535……，它是圓的周長與直徑之比，是數學和科學領域最重要的無理數之一。由於其前兩位元數字為「3.14」，美國物理學家Larry Shaw在1988年於舊金山市的「探索博物館」（Exploratorium）首次提出將每年的3月14日作為慶祝Pi的日子。他不僅在館內組織了一場以數學為主題的活動，還安排了員工們圍著圓形軌道遊行，並享用圓形食物（如披薩和派）來象徵π的無限迴圈特性。

自那以後，Pi Day的影響力不斷擴大，吸引了全球數學愛好者的參與。2009年，美國正式將3月14日定為「Pi Day」，希望藉此激發更多人對數學和科學的興趣。如今，除了學術機構，許多商家也紛紛加入Pi Day的慶祝行列，推出各種圍繞「π」的特惠活動，讓這一節日變得更加有趣和大眾化。為了迎接Pi Day，各大連鎖餐廳推出了令人興奮的披薩折扣，讓消費者以超值價格享受美食。

Domino’s的消費者可以選擇兩種或以上的披薩，每份僅需6.99元，適合家庭聚會或與朋友共用。California Pizza Kitchen（CPK）3月13日至14日，註冊會員，即可享受3.14美元披薩特價。Papa John’s購買一個大號披薩，即可享受第二個披薩僅3.14美元，非常適合喜歡嘗試多種口味的食客。Taco Bell也加入慶祝行列，提供其經典的墨西哥披薩（Mexican Pizza），當天特價3.1美元。

除了享受各大品牌提供的Pi Day美食優惠，人們還可以用自己的方式慶祝這一特殊的日子，例如挑戰背誦圓周率，看看自己能記住多少位元π小數點後的數字，甚至可以參加全球Pi背誦比賽，現有的世界紀錄高達7萬多位。還有烘焙π主題甜點，許多家庭和學校會自己動手製作派（Pie），在派皮上用奶油或水果拼出π的符號，邊吃邊學習數學知識。

無論是數學迷，還是單純的披薩愛好者，Pi Day都是一個充滿樂趣的節日。不妨趁著這一享受象徵圓周率的3.14披薩優惠，和朋友、家人一起感受數學的魅力與美食的快樂。

Domino’s的優惠活動。（Domino’s官網）
Domino’s的優惠活動。（Domino’s官網）

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