法時尚服飾品牌 「慢閃」聖荷西 一年

Sézane品牌主打簡約剪裁。（Santana Row購物街官網）

法國時尚品牌Sézane近日在聖荷西 桑塔納街（Santana Row）開設為期一年的快閃店（pop-up）。但不同於一般短期快閃，這家店被消費者戲稱為「慢閃」，因為預計運營一年。這一模式讓灣區 消費者有更多時間接觸這個巴黎品牌，而不必擔心限時搶購的壓力。

Sézane創立於2013年，以線上銷售模式起家，主打簡約剪裁，是中等價位的服飾。品牌強調「法式風格」的日常穿搭。這次選擇在聖荷西開設快閃店，意味著品牌希望進一步接觸美國西海岸市場。Sézane的產品價格介於快時尚和奢侈品牌之間。售價均在幾百元左右，比Zara、H&M等快消品牌價格高出不少，但仍遠低於巴黎奢侈品牌的定價。

對於價格，消費者的看法不一。有顧客認為Sézane的設計感和剪裁優於一般快時尚品牌，因此價格可以接受。有顧客說：「它的衣服做工比快消品牌精細，面料也更好，價格比設計師品牌便宜，所以我覺得值得。」

但也有消費者認為價格偏高，特別是對於原本習慣快時尚的年輕人來說。一件基本款毛衣要兩、三百美元，即使質感不錯，但跟一些小眾品牌比，價格沒那麼有吸引力。有顧客在試穿後表示更願意等打折再考慮購買。

Sézane快閃店的裝修風格延續了品牌一貫的「巴黎公寓」概念，以木質傢俱、暖色調燈光和擺放整齊的服飾營造出法式氛圍。但與傳統服裝店不同，店內沒有大量庫存，沒有合適的尺碼可以郵寄到家裡。

Sézane進入聖荷西市場，正值零售環境經歷調整。桑塔納街近年來吸引了越來越多的高端和中端品牌進駐，但租金 高企，加上消費者購物習慣向線上轉移，線下零售的經營挑戰不小。灣區既有願意消費奢侈品的高收入群體，也有傾向於價格更親民品牌的消費者。Sézane定位介於兩者之間，能否在聖荷西站穩腳跟，還需要時間觀察。