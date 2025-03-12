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水果哥兒子喪禮 加州財務長馬世雲發文致悼

記者江碩涵／聖荷西報導
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Hubert Hsu的師長表示，Hubert是一個品學兼優、善解人意、熱心助人的好學生，靈堂前所有的獎杯及獎狀就是最好的證明。（讀者提供）
Hubert Hsu的師長表示，Hubert是一個品學兼優、善解人意、熱心助人的好學生，靈堂前所有的獎杯及獎狀就是最好的證明。（讀者提供）

經營「鄉巴佬農場」的台裔農夫徐任生、黃碧紅夫婦，又被矽谷灣區華裔社區稱呼為水果哥、水果嫂。他們的長子Hubert Hsu在2月25日做完科展回家路上遭遇重大車禍而過世，引起社區人士關心。家屬3月9日替Hubert Hsu舉行告別式，共500人參與，送Hubert Hsu人生最後一程。

出席告別式的政要及嘉賓，包括有桑格（Sanger）市長Frank González、學區總監Dennis Wiechman、桑格高中（Sanger High）校長Kristen Coronado、機器人指導老師Colin Warnes、Hubert Hsu的計算機及電機工程老師Matthew Nelson及許多他生前好友、同學，光是桑格高中師生就來了將近300人。

加州財務長馬世雲知道不幸消息的第一時間，也發文致悼。（讀者提供）
加州財務長馬世雲知道不幸消息的第一時間，也發文致悼。（讀者提供）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）知道不幸消息的第一時間，也發文致悼，並透過民間友人轉交。

Hubert Hsu的師長表示，Hubert是一個品學兼優、善解人意、熱心助人的好學生，尤其加入機器人社團後，替社團注入了創意及活力，比賽中屢獲殊榮及佳績，靈堂前所有的獎杯及獎狀就是最好的證明。

社區友人已協助建立GoFundMe募款平台，累積至3月11日下午，已達8萬264...
社區友人已協助建立GoFundMe募款平台，累積至3月11日下午，已達8萬2649元，達成率83%。希望募款金額為10萬元，此筆募款可協助徐家走出哀傷及困境。(翻攝自GoFundMe募款平台)

桑格高中為了紀念品學兼優的Hubert Hsu，特別成立機器人獎學金給對於人工智能及機器人有興趣及熱忱的12年級高中生，也等於替Hubert圓夢。

水果哥的好友、聖塔克拉拉縣政府估值官辦公室估價師周玫（Michelle Chou）表示，她在追思會上與當地姊妹獻詩「Amazing Frace」及「You Raise Me Up」，希望藉由詩歌安慰傷心的家人。

經營「鄉巴佬農場」的台裔農夫徐任生、黃碧紅夫婦的長子Hubert Hsu遭遇重大...
經營「鄉巴佬農場」的台裔農夫徐任生、黃碧紅夫婦的長子Hubert Hsu遭遇重大車禍而過世，3月9日家屬舉行告別式，共500人參與。（讀者提供）

當天有許多參與者，除了家屬及許多Hubert的好友、同學外，矽谷灣區華裔社區也有許多過去一直以來都與水果哥購買蔬果的朋友也到現場，並表示難過、不捨。現場哭泣聲不斷，不分彼此、族裔、大家都來送Hubert Hsu最後一程。現場社區人士表示，可惜天妒英才，Hubert Hsu的生命定格在17歲，留給家人及朋友無限的感慨。

社區友人已協助建立GoFundMe募款平台，善款不斷湧入。世界日報7日下午刊登此新聞時，募到的款項為5萬3488元，累積至3月11日下午，已達8萬2649元，達成率83%。

水果哥的社區友人表示，募款活動到5月底，希望募款金額為10萬元，此筆募款可協助徐家走出哀傷及困境，畢竟未來的路很長，希望能早日達標。

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