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外日落區男子持槍威脅鄰居 被警擊傷

記者王子涵╱舊金山報導
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舊金山警方於周六下午在外日落區（Outer Sunset）開槍擊傷一名男子，此前該男子涉嫌持槍威脅鄰居，並向警方開火。（本報檔案照）
舊金山警方於周六下午在外日落區（Outer Sunset）開槍擊傷一名男子，此前該男子涉嫌持槍威脅鄰居，並向警方開火。（本報檔案照）

舊金山警方於周六(8日)下午在外日落區（Outer Sunset）開槍擊傷一名男子，此前該男子涉嫌持槍威脅鄰居，並向警方開火。當局表示，該事件目前正由多個部門展開調查。

舊金山警局（SFPD）於當日晚間發表聲明稱，當日下午4時23分，警方接獲報案稱，41大道（41st Avenue）夾林肯大道（Lincoln Way）與歐文街（Irving Street）之間有一名男子持槍威脅鄰居。

警方抵達現場試圖與該男子接觸時，他開槍射擊，隨後警員開火還擊，該男子中彈。警方隨即對傷者進行急救，舊金山消防局發言人表示，救護人員在現場對該男子施以急救，隨後將其送往創傷醫院治療，警方稱其傷勢並無生命危險。

目前，包括舊金山地檢處、警局調查服務組（Investigative Services Detail）和內務組（Internal Affairs Division）、警察問責組（Department of Police Accountability）在內的多個機構正對事件展開調查。

警方將此事件定性為「獨立事件」，強調嫌犯對公眾不構成持續威脅。根據警方的透明度政策，當局將在10天內舉辦市民大會，公開相關信息。

當局呼籲，任何掌握週末槍擊案相關信息的市民，可致電舊金山警局415-575-4444，或發送短信至TIP411，並以「SFPD」開頭提供線索。

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