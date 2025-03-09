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VTA推Peery Park Rides共乘 桑尼維爾通勤更方便

記者龔玥╱聖荷西報導
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Peery Park Rides共乘服務上路。(記者龔玥╱攝影)
Peery Park Rides共乘服務上路。(記者龔玥╱攝影)

聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）與桑尼維爾市合作推出了全新交通共乘（拼車）服務Peery Park Rides，本周在桑尼維爾Peery Park商業區正式啟動。該服務能為當地居民和上班族提供便捷的第一英里、最後一英里接駁，提升社區交通連結性。

Peery Park Rides是一項基於應用程式的免費共乘服務，覆蓋桑尼維爾Peery Park商業區及其周邊社區，任何人在服務範圍內均可使用。乘客透過手機應用程式（適用於App Store和Google Play）或撥打電話408-539-6196預約搭乘，系統會自動配對同方向乘客，直接提出共乘服務，也有提供無障礙車輛服務。

Peery Park Rides啟動儀式邀請多位政商界代表發表演講，包括桑尼維爾市長克萊因（Larry Klein）、Irvine公司權利與政府事務副總裁Carlene Matchniff以及Via公司西海岸合作夥伴主管Krista Glotzbach。

活動現場不僅展示了共乘服務的運作方式，來賓也親自試乘體驗，深入了解該服務的運作模式與未來發展。

Peery Park Rides是一個為期兩年的試點專案，由桑尼維爾市與VTA合作推出。服務主要目標是提供桑尼維爾加州火車站與商業中心、周邊社區之間的接駁，解決通勤者的交通需求。

該共乘服務時間為周一至周五上午7時至晚上7時，涵蓋服務區域由美國101號公路、費爾奧克斯大道（Fair Oaks Ave）、El Camino Real及山景城邊界，為當地居民及上班族提供高效、環保的出行選擇。

VTA表示，Peery Park Rides的推出是桑尼維爾邁向更可持續、智慧交通的重要一步，預計將有效減少單人駕車比例，優化區域交通流量，並為居民和企業帶來更多出行便利。

克萊因在致詞中強調，此專案不僅幫助緩解通勤壓力，也展示桑尼維爾市推動創新交通解決方案的承諾，希望這種模式能為更多社區提供參考。

桑尼維爾市長克萊因剪綵。(記者龔玥╱攝影)
桑尼維爾市長克萊因剪綵。(記者龔玥╱攝影)

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