聖荷西巨人隊留駐Excite Ballpark至2050年 市議會批准協議

聖荷西巨人隊（San Jose Giants）留駐的興奮公園（Excite Ballpark）。（圖源聖荷西巨人隊官網）

聖荷西 的棒球迷迎來重大利好，市議會於2月13日批准了一項協議，確保聖荷西巨人隊（San Jose Giants）繼續留駐興奮公園（Excite Ballpark）至2050年。

聖荷西巨人隊是舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）的甲級小聯盟附屬球隊，自1988年以來一直將聖荷西作為主場。球隊多年來培育出多位知名球員，為灣區 棒球文化作出重要貢獻。

根據nbc bay area的報導，作為租約延長協議的一部分，球隊與市政府將聯手對球場進行翻新，使其達到大聯盟棒球（MLB）標準。翻新項目預計包括現代化設施升級、觀眾座椅改善以及照明和基礎設施改造，以提升觀賽體驗。

興奮公園最初建於1942年，原名美景公園（Bellevue Park），後來更名為市區公園（Municipal Stadium），如今被譽為美國最古老的職業棒球場之一，承載著聖荷西豐富的棒球歷史。多年來，球場不僅見證了無數經典比賽，也成為社區活動和青少年棒球賽事的重要場所。

市議會表示，這項協議不僅保障了棒球隊未來數十年的駐紮，也為當地社區和球迷保留了一處重要的文化地標。聖荷西巨人隊表示，翻新計畫將進一步鞏固球隊在聖荷西的根基，為球迷帶來更高品質的比賽和活動。