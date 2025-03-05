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NASA：馬連縣部分海灣社區 加速下沉

編譯林思牧／綜合報導
馬連縣部分海灣社區正在加速下沉。圖為馬連縣濱海的聖拉斐市 。(谷歌地圖)
馬連縣部分海灣社區正在加速下沉。圖為馬連縣濱海的聖拉斐市 。(谷歌地圖)

聯邦政府的一項新研究顯示，馬連縣部分海灣社區正在加速下沉，使得它們更容易受到海平面上升的威脅。

根據美國國家航太總署NASA的報告，聖拉斐東部(eastern San Rafael)和柯德麥迪拉(Corte Madera)地區，正在以每年超過 0.4 吋的速度下沉，主要是由於沉積物壓實(sediment compaction)造成的。

在最低的地區，到2050年海平面可能上升超過17吋，是該地區預計平均海平面上升7.4吋的兩倍多。該研究報告的主筆戈沃辛 (Marin Govorcin)表示，在世界許多地方，例如舊金山下方的填海土地，陸地下沉的速度比海平面上升的速度還要快。該研究使用了衛星圖像和基於潮汐測量的模型。

研究發現，灣區其他社區，包括屋崙機場附近的福斯特城(Foster City)和海灣農場島(Bay Farm Island)，正以與聖拉斐和柯德麥迪拉相同的速度下沉。研究又發現，雷耶斯角(Point Reyes)和俄羅斯河谷(Russian River Valley)的部分地區也正在下沉，但速度較慢。

研究指出，山崩和土壤侵蝕可能導致地面沉降。用從海裡挖出的沙子和淤泥填埋的區域也會發生地面沉降，使之易受海平面上升的威脅。相反的，研究也指出構造活動，即引發火山和地震的地球板塊運動(tectonic activity)，可能會產生相反的影響，導致陸地上升，這會抵消海平面上升的威脅。

加州海洋保護委員會(California Ocean Protection Council)稍早發布的報告預測，到2050年加州的海平面將平均上升9.6吋。去年12月，舊金山灣區保護和發展委員會(San Francisco Bay Area Conservation and Development Commission)通過了首個區域海岸線改造計畫，以幫助沿海社區免受海平面上升的影響。

這項計畫是履行州長紐森於 2023 年簽署的參議會第272號法案規定的任務的第一步。該法案要求沿海地區或舊金山灣周邊的地方政府，在2034年之前制定出海平面上升計畫，其中必須包括適應戰略(adaptation strategies)和推薦項目(recommended projects)。

舊金山 加州 灣區

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