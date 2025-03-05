聖荷西住宅 不可回收廢棄物減16% 環境局：居民環保習慣改善

根據聖荷西市環境服務部數據，不可回收材料比率下降16%。(取材自sanjoserecycles官網)

聖荷西 市環境服務局（Environmental Services Department，ESD）最新發布兩年一次回收特性研究結果顯示，單戶住宅回收的不可回收材料比率較2022年下降16%，反映出居民在回收行為上的顯著進步，展現出城市在環保教育和政策推廣上的成效。

這項研究於2024年10月至11月間進行，抽樣覆蓋全市235條廢物回收路線，每條路線包含700至1200戶家庭。ESD通過隨機抽樣方式，詳細分析居民投放的回收物成分，評估回收行為的準確性。結果顯示，居民在回收紙張、1號與2號塑膠以及玻璃容器方面表現優異，合規率顯著提升，但仍有部分回收車含有被食物或液體污染的紙類、不正確的塑膠類別及其他不可回收材料。

「回收正確不僅保護地球，也能幫助居民節省費用。」聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，「減少回收污染意味著城市可以將更多資金投入控制年費率上漲，減輕工薪家庭的負擔。非常欣慰看到社區在環保行為上的努力和進步。」

ESD自2020年起對單戶住宅回收的可回收與不可回收材料組成進行詳細分析，作為確定回收承包商補償標準及推廣環保行為的重要依據。這項研究同時支持聖荷西市「氣候智慧聖荷西」（Climate Smart San José）計畫，旨在2030年實現碳中和目標。

為進一步幫助居民正確回收，ESD近年來推出多項宣傳策略。通過超過80種多語言管道，積極推廣「正確回收」運動（Recycle Right），同時建立三語線上回收資料庫(sanjoserecyclees.org)，方便居民隨時查詢各類物品的回收方式。此外，ESD向超過20萬名住戶郵寄三語住宿服務指南，提供詳細的回收分類資訊，確保不同語言背景的居民都能理解並遵循回收規定。

2024年啟動的「污染和回收標籤（CART）」試點專案更是計畫的亮點之一。專案已對6萬6000多個家庭的回收車進行檢查，並通過標籤直接回饋居民回收行為，說明居民及時糾正錯誤投放。

ESD臨時主任米切爾（Lori Mitchell）說：「我們致力於向聖荷西不同社區提供清晰的資訊，並通過試點創新專案幫助居民正確回收。」未來，聖荷西市將持續通過多種宣傳、標籤回饋以及擴大垃圾車容量等措施，進一步推動居民環保行為，助力城市實現可持續發展目標。