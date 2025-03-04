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谷歌又爆裁員 資方稱影響不到200人

編譯林思牧／綜合報導
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圖為谷歌位於山景城的總部。 (谷歌地圖)
圖為谷歌位於山景城的總部。 (谷歌地圖)

谷歌(Google)2月底又宣布額外裁員百餘人。公司員工透過眾包文件(crowdsourced document)追蹤裁員情況，沒被資遣的人暫時鬆了一口氣。

舊金山紀事報報導，谷歌在包括雲端運算(cloud)、廣告(advertising)以及信任與安全部門(trust & safety)等多個團隊進行了額外裁員，員工透過眾包文件追蹤裁員情況。根據企業內線(Business Insider)報導，Google發言人確認裁員，但各個團隊中受影響的職位總共不到200個，並強調這些變化是更廣泛的效率措施的一部分。

發言人表示：「我們的團隊不斷做出改變，以提高運作效率、減少層級，並確保能夠取得長期成功。這項工作仍在進行中，我們將繼續投資於公司的首要任務和未來的重大機會。」

最新一波裁員是執行長皮采(Sundar Pichai)為精簡營運而採取的持續措施的一部分，這一趨勢始於幾個月前。雖然本次規模小於2023年1月裁員1萬2000人，但最新的裁員仍影響多個部門。自那時至今，谷歌又已解雇了大約1500名員工。

這份眾包的Google內部文件，匯集了來自內部備忘錄和員工證詞的信息，披露了最重大的裁員包括谷歌美洲地區廣告銷售團隊，以及負責該公司Bard AI產品（現已更名為 Gemini）的團隊中至少25個職位。經歷了數次調整的信任與安全團隊也有裁員，但發言人表示，該團隊預期仍會繼續成長。

谷歌最新一輪裁員符合科技業的普遍趨勢，亞馬遜和微軟等公司前幾年進行大規模裁員後，又進行了反覆數次、較小規模的裁員。上個月，Google還針對產品團隊(product teams)中的一些員工推出了一項「自願離職」的買斷優離計畫。

谷歌表示：產品團隊發展勢頭強勁，前面還有許多重要的工作。希望留下的每個人都全身心地致力於他們的使命，專注於快速、高效地打造優秀的產品。

裁員 谷歌 Google

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