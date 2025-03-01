關稅導致治裝費上漲 愛好者仍盛裝赴費羅麗花朝節

費羅麗莊園3月初迎來一年一度的花朝節，但今年關稅上漲，購買漢服恐比以往貴一成。（本報資料照片）

春暖花開，灣區 最負盛名的花園之一費羅麗莊園將在3月初迎來一年一度的花朝節。作為慶祝春天與花卉的傳統節日，今年的花朝節不僅吸引園藝愛好者和賞花遊客，更成為漢服與Lolita愛好者的打卡勝地，東西方文化在花海中交織出一幅獨特的春日畫卷，不過近來受到美國提高關稅 影響，許多喜歡從中國購買漢服、特殊衣服的民眾都可以感受到，今年的治裝費比以前提高了大概一成左右。

隨著美國對中國進口商品的關稅增加，不少習慣從中國採購或轉運漢服、蘿莉塔服飾的消費者正面臨更高的成本壓力。喜歡漢服的灣區民眾劉小姐表示，她原本打算透過中國國內商家購買漢服，並利用轉運公司寄送至美國，最近她發現不少轉運公司都有上漲，運費也提高了不少。

根據了解，目前運費含關稅大概提高了一成左右，不過很有可能還會逐步上升。

不僅是漢服， 蘿莉塔(Lolita)時尚也受到波及。蘿莉塔風格起源於日本 ，受18、19世紀歐洲洛可可與維多利亞時期服飾影響，以蓬鬆裙擺、精緻蕾絲、蝴蝶結等元素為特色。在花朝節期間，許多蘿莉塔愛好者會選擇以春日主題的洋裝亮相，與莊園內的花卉呼應。

許多蘿莉塔品牌雖然源自日本，但部分產品生產基地設在中國。這意味著，即便消費者從日本官網購買，只要衣物標籤上標注了「Made in China」，就可能在清關時被徵收更高的關稅。

灣區的費羅麗莊園向來以百花盛開著名，也符合起源於中國古代的花朝節，花朝節又被譽為「百花生日」，傳統上，人們會身著華麗漢服，在花樹下遊園、祭花神、吟詩作畫，慶祝春天的到來。近年來，隨著漢服文化在海外的傳播，費羅麗花朝節逐漸成為灣區漢服愛好者的聚會活動。遊客可在花園中欣賞到身穿明制、宋制、唐制漢服的華人同袍們，重現古人「踏春賞花」的雅致傳統。而除了漢服，費羅麗莊園的歐式庭園風格也吸引了蘿莉塔時尚圈的關注。