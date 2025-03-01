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30歲以下僅0.8%背房貸 聖荷西全美最低

編譯組／綜合報導
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聖荷西市30歲以下居民當中，僅0.8%擁有房屋貸款，全國最低，成為年輕人買房最具挑戰的市場之一。(圖取自聖荷西市府臉書)
聖荷西市30歲以下居民當中，僅0.8%擁有房屋貸款，全國最低，成為年輕人買房最具挑戰的市場之一。(圖取自聖荷西市府臉書)

灣區最大城市聖荷西市，「不幸地」在一項排行榜獲得令人擔憂的榜首：30歲以下居民的房貸人口比率，全國最低。根據「LendingTree」最新數據，聖荷西30歲以下居民當中、僅有0.8%為房貸持有人，讓聖荷西成為年輕人買房最具挑戰的市場之一。

「SFGATE」報導指出，排名在聖荷西之後的分別是紐約市與洛杉磯，30歲以下居民擁有房屋貸款比率分別為1.2%與1.3%。

整體來看，加州城市在這份榜單中，占有主導地位：沙加緬度排名第五、30歲以下居民擁有房屋貸款比率為1.6%；聖地牙哥排名第六(1.7%)；舊金山排名第七(2%)。美國50大最大都會區的整體情況並不樂觀：僅有3.1%美國年輕人有房貸。於此同時，田納西州城市納許維爾(Nashville)，30歲以下居民當中、有9.4%持有房貸，則位居全國第一。

「LendingTree」研究人員分析匿名信用報告數據，以確認相關數據，並檢視每個大都會區所有貸款持有人中、30歲以下貸款持有人數量。儘管研究並未了解具體因素，但加州特別高的房屋成本，可能扮演重要角色。

這並非聖荷西第一次成為頭條新聞。去年8月，SFGATE報導指出，聖荷西獨棟房屋中位數價格超過200萬美元，成為全國第一個突破此一房價門檻的地區。即便是鄰近的舊金山，房價也僅稍微下跌，獨棟住房平均價格跌至139萬美元，市場回到2019年水平，可能是由於科技業大規模裁員導致。

舊金山公寓價格也大幅下跌，但平均房價仍是稍低於100萬美元。對於年輕人來說，擁房仍是遙不可及的目標。總的來說，高住房成本的影響，在舊金山市尤其明顯可見，有近三分之一居民都是租房人士。

聖荷西 貸款 舊金山

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