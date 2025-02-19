我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

振興社區 屋崙華埠遊行今年將擴大舉行

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖利安住現代汽車公司冠名的屋崙華埠遊行組織者希望活動能幫助商家。（電視新聞截圖）
聖利安住現代汽車公司冠名的屋崙華埠遊行組織者希望活動能幫助商家。（電視新聞截圖）

據NBC Bay Area報導，聖利安住「現代」汽車公司冠名的屋崙華埠遊行（San Leandro Hyundai Oakland Chinatown Parade）的組織者承諾，今年的活動將更大更精彩，他們還希望擴大後的遊行路線，能夠有助於展現該地區的一些商家；商家也希望新的遊行路線，能為苦苦掙扎的華埠帶來新的顧客。

夏雨（音譯，Xia Yu）和丈夫從今年7月開始在附近經營Mr. Liu's Noodle House，儘管有一次被盜損失了大約5000美元，但她仍希望能長期經營下去。她的希望部分來自周六（22日）舉行的農曆新年遊行。

「今年是第三年，人們和商家都在問我們：你們能不能把時間延長一些？」屋崙華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen） 說。

遊行將於周六上午10時在第9大街的陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）開始，遊行隊伍隨後進入屋崙華埠的中心地帶，轉入Webster街，然後沿著第10街返回，經過林肯廣場公園。

預計將有約1萬5000 人參加遊行，其中600人是參與者，為組織者自遊行回歸以來預計參加人數最多的一次。

「享受遊行，留下來品嘗美食，華埠開門做生意了」莊錦鎮說。

遊行組織者正試圖改變該地區受疫情影響的形象。遊行當天，屋崙警察和阿拉米達縣警察都將在現場執勤。「看看你的周圍，這裡更乾淨、更安全了，」莊錦鎮說。「就像蛇蛻皮一樣。這是一個嶄新的開始，蛇年，2025。」

正是附近的夜市讓藝術家Seiji Oda登上了舞台。對於年輕觀眾來說，這是一個亮點。

Oda說：「夜市對我來說是一段美好的時光。」 她表示遊行結束後，還會回來參加慶祝活動。「我一直想回來參加這類活動，因為我們在全國各地都能聽到華埠關閉和逐漸消失的消息。這類社區對城市非常重要」，她說。

一些商家表示，夜市結束後，銷售額提高了30%。

華埠 屋崙 疫情

上一則

樂高F1方向盤模型拼裝活動 3月9日舉行

下一則

聖荷西消防局擴編 18名新血加入

延伸閱讀

華埠農曆新年大遊行浩浩蕩蕩 大雨澆不熄熱情

華埠農曆新年大遊行浩浩蕩蕩 大雨澆不熄熱情
屋崙華埠新春巡遊首次有冠名贊助商 現代汽車允付3萬元

屋崙華埠新春巡遊首次有冠名贊助商 現代汽車允付3萬元
曼哈頓華埠農曆新年大遊行大雨中開拔 參與者：水是財運徵兆

曼哈頓華埠農曆新年大遊行大雨中開拔 參與者：水是財運徵兆
蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心

蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心
一片綠海 費城遊行慶老鷹隊超級盃奪冠

一片綠海 費城遊行慶老鷹隊超級盃奪冠

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光