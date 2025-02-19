振興社區 屋崙華埠遊行今年將擴大舉行
據NBC Bay Area報導，聖利安住「現代」汽車公司冠名的屋崙華埠遊行（San Leandro Hyundai Oakland Chinatown Parade）的組織者承諾，今年的活動將更大更精彩，他們還希望擴大後的遊行路線，能夠有助於展現該地區的一些商家；商家也希望新的遊行路線，能為苦苦掙扎的華埠帶來新的顧客。
夏雨（音譯，Xia Yu）和丈夫從今年7月開始在附近經營Mr. Liu's Noodle House，儘管有一次被盜損失了大約5000美元，但她仍希望能長期經營下去。她的希望部分來自周六（22日）舉行的農曆新年遊行。
「今年是第三年，人們和商家都在問我們：你們能不能把時間延長一些？」屋崙華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen） 說。
遊行將於周六上午10時在第9大街的陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）開始，遊行隊伍隨後進入屋崙華埠的中心地帶，轉入Webster街，然後沿著第10街返回，經過林肯廣場公園。
預計將有約1萬5000 人參加遊行，其中600人是參與者，為組織者自遊行回歸以來預計參加人數最多的一次。
「享受遊行，留下來品嘗美食，華埠開門做生意了」莊錦鎮說。
遊行組織者正試圖改變該地區受疫情影響的形象。遊行當天，屋崙警察和阿拉米達縣警察都將在現場執勤。「看看你的周圍，這裡更乾淨、更安全了，」莊錦鎮說。「就像蛇蛻皮一樣。這是一個嶄新的開始，蛇年，2025。」
正是附近的夜市讓藝術家Seiji Oda登上了舞台。對於年輕觀眾來說，這是一個亮點。
Oda說：「夜市對我來說是一段美好的時光。」 她表示遊行結束後，還會回來參加慶祝活動。「我一直想回來參加這類活動，因為我們在全國各地都能聽到華埠關閉和逐漸消失的消息。這類社區對城市非常重要」，她說。
一些商家表示，夜市結束後，銷售額提高了30%。
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