振興社區 屋崙華埠遊行今年將擴大舉行

聖利安住現代汽車公司冠名的屋崙華埠遊行組織者希望活動能幫助商家。（電視新聞截圖）

據NBC Bay Area報導，聖利安住「現代」汽車公司冠名的屋崙華埠 遊行（San Leandro Hyundai Oakland Chinatown Parade）的組織者承諾，今年的活動將更大更精彩，他們還希望擴大後的遊行路線，能夠有助於展現該地區的一些商家；商家也希望新的遊行路線，能為苦苦掙扎的華埠帶來新的顧客。

夏雨（音譯，Xia Yu）和丈夫從今年7月開始在附近經營Mr. Liu's Noodle House，儘管有一次被盜損失了大約5000美元，但她仍希望能長期經營下去。她的希望部分來自周六（22日）舉行的農曆新年遊行。

「今年是第三年，人們和商家都在問我們：你們能不能把時間延長一些？」屋崙華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen） 說。

遊行將於周六上午10時在第9大街的陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）開始，遊行隊伍隨後進入屋崙華埠的中心地帶，轉入Webster街，然後沿著第10街返回，經過林肯廣場公園。

預計將有約1萬5000 人參加遊行，其中600人是參與者，為組織者自遊行回歸以來預計參加人數最多的一次。

「享受遊行，留下來品嘗美食，華埠開門做生意了」莊錦鎮說。

遊行組織者正試圖改變該地區受疫情 影響的形象。遊行當天，屋崙警察和阿拉米達縣警察都將在現場執勤。「看看你的周圍，這裡更乾淨、更安全了，」莊錦鎮說。「就像蛇蛻皮一樣。這是一個嶄新的開始，蛇年，2025。」

正是附近的夜市讓藝術家Seiji Oda登上了舞台。對於年輕觀眾來說，這是一個亮點。

Oda說：「夜市對我來說是一段美好的時光。」 她表示遊行結束後，還會回來參加慶祝活動。「我一直想回來參加這類活動，因為我們在全國各地都能聽到華埠關閉和逐漸消失的消息。這類社區對城市非常重要」，她說。

一些商家表示，夜市結束後，銷售額提高了30%。