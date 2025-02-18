NBA全明星 柯瑞拿下第2座MVP獎盃

東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞，不負眾望獲得全明星賽MVP。(記者劉先進╱攝影)

最受矚目的NBA全明星正賽16日晚舉行總決賽，老年明星隊(Shaq's OGs)以41比25輕取全球明星隊(Chuck's Global Stars)奪冠。東道主金州勇士 的最大牌球星柯瑞 (Stephen Curry)，擊敗其他的明星隊友，不負眾望獲得全明星賽MVP。這也是他生涯第二次全明星賽MVP。他在賽後笑著回答世報問題時表示，這是一個特殊的周末，「從始至終，MVP獎項象徵著整個旅程。這是慶祝籃球的美妙時刻。」

由於湖人球星詹姆斯(LeBron James)賽前兩小時忽然宣布因為腳踝不適缺席比賽，讓不少專程過來的球迷有所失望。但很快，柯瑞就扭轉了勢頭。上半節表現不佳的柯瑞，此後用標誌性三分，替全明星賽增添風采。他在半場投進超遠三分，讓粉絲讚歎不已。全場三分8中4得到12分4籃板1助攻，幫助球隊奪冠的同時，斬獲MVP。