專偷南灣亞裔住房、得手逾百萬 3賊被捕

三名男子針對南灣亞裔家庭盜走價值共100萬元珠寶和現金被捕。（警局提供）

信使報（Mercury News）報導，聖荷西 日前宣布聯合執法行動，逮捕了三名嫌犯，他們涉嫌將居住在南灣的「亞裔 家庭」作為目標，合夥盜竊價值約100萬美元的珠寶、名牌皮包和現金。

聖荷西警察局局長約瑟夫（Paul Joseph）說，這三名男子從2024年6月開始在聖荷西、庫比蒂諾、薩拉度加、金寶市和山景城等地入室盜竊，在近80起獨立入室盜竊案中偷走了至少700件物品。官員們預計，隨著他們將未破案件與嫌犯聯繫起來，與這一盜竊團伙有關的搶劫案數量將會增加。

約瑟夫說：「我們知道，入室盜竊對一個家庭的影響是巨大而持久的。我們將竭盡全力保護你們，並將剩餘的犯罪嫌疑人繩之以法。我們希望，此案罪犯的逮捕將開始使這些家庭被偷走的安全感得到恢復。」

這三名嫌疑人的身分分別是25歲的巴萊霍（Alberto Ibarra Vallejo）、28歲的拉莫斯（Gonzalo Valencia Ramos）和46歲的阿羅約（Jaime Martinez Arroyo）。

約瑟夫說，警官於1月16日在士德頓警察特警隊（Stockton Police SWAT Team）的協助下將他們逮捕。這些嫌疑人是士德頓、海沃和French Camp的居民。

約瑟夫說，在逮捕行動中，當局發現了包括數百件珠寶、外幣、傳家寶、豪華手表和錢包在內的證據。他們還發現了五把槍枝。至少有三把槍枝被證實是偷來的。

他說，聖荷西有30起案件，山景城有20起，金寶有10起，庫比蒂諾和薩拉托加有18起。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）說：「當人們知道鄰居的家剛剛被人闖入時，他們所感受到的巨大恐懼和驚恐是難以言表的──當人們因其身分而成為目標時更是如此。可悲的是，近年來在灣區 ，我們對仇恨，尤其是反亞裔的仇恨已司空見慣。但我們不會允許這種仇恨常態化，我們將繼續揭露它、尋找它、制止它。」

聖塔克拉拉地檢長羅森（Jeff Rosen）表示，他的辦公室正在對這三名嫌疑人提出 「最嚴重的刑事指控」，他們已經面臨72項入室盜竊重罪指控。

當局還表示，他們將尋求以仇恨罪加重對嫌疑人的量刑，因為他們的目標是亞太裔社區。

羅森說：「他們的餘生都將在監獄中度過，這才是他們應該去的地方。」