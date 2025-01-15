租戶成本上升…司法部控AI操控房租 又有6企業房東涉案

聯邦司法部指控，企業房東運用AI軟件操控租金是非法的行為。 ( 谷歌地圖)

聯邦司法部 擴大對採用AI電腦軟件操控出租屋價格的企業房東 的指控，又有六家企業房東被加入訴訟之中。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，出租屋價格管理軟件商RealPage以及使用其軟件的多家企業房東，先前已經被司法部提訴。14日又有六家公司被加進訴訟之中。司法部聲稱，由於這些軟體工具包含私人數據，而且小房東沒有足夠的財力可以使用，企業房東與軟體供應商非法共謀打壓競爭對手，導致租戶成本上升。

這六家業主分別是Greystar Real Estate Partners、Blackstone旗下的LivCor、Camden Property Trust、Cushman & Wakefield和Pinnacle Property Management Services、Willow Bridge Property Company和Cortland Management。

這項訴訟促使聖荷西市議員歐蒂茲（Peter Ortiz）和科恩（David Cohen）提議，禁止使用演算法工具來設定該市的租金 價格。RealPage在其網站上向房東宣傳，該公司「提供數據驅動的人工智慧機器學習見解，以平衡您房產的供需，並提供優化性能的建議」。

司法部所提的訴訟文件中指出，使用該軟體的條件之一，是每個業主必須與RealPage分享私人資訊以獲得最高的租金。聯邦官員表示，這些做法相當於壟斷和干擾公平競爭，是只有最富有的房東才有能力加入的專屬俱樂部。

矽谷住屋政策總監辛格蘭尼（Alison Cingolani）指出，這種做法對收入最低、最弱勢的居民尤其有害，他們中的許多人每個月已將收入的一半以上用於房租。希望聖荷西市議會也選擇採取行動，發揮領導力，保護居民免受演算法租金定價的侵害。

聖荷西市政府規則和開放政府委員會去年10月投票時，決定擱置一項禁止房東使用演算法設定租金價格的提案，而是選擇指示市政府員工研究該主題。住房主管索立凡（Erik Soliván）表示，他們預計將在1月底發布研究進展。