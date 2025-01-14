30區房車街頭過夜將清理 聖荷西先拖Chynoweth Ave大型車

Chynoweth Avenue兩側已張貼了「禁止停車」標誌，時間為1月16日至2月13日全天。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 正在嘗試尋找新方案來解決長期存在的房車在街頭過夜停車的問題。作為這項進程的一部分，市政府將開始重點打擊30個房車集中、靠近學校、公園和社區的場地。

根據城市最新數據，聖荷西有近2000輛超大車輛，其中約有960輛有人居住，另外還有1014輛空置。市長馬漢（Matt Mahan）稱這些數字「令人震驚」。 停滿超大型車輛的Chynoweth Avenue，比鄰以獨立屋為主的住宅區，最近成交價逼近200萬元。（記者葛歆睿 / 攝影）

馬漢和交通部官員日前宣布啟動「超大及有人居住車輛執法」（Oversized and Lived-in Vehicle Enforcement，OLIVE）計畫，並公布了30個即將執行拖車的地點。

「新的一年帶來了一項新計劃，旨在控制城市街道上大量超大和有人居住的車輛，」馬漢說， 「沒有責任感的同情心不會為聖荷西的鄰居帶來所需要和應得的改變。我們還將透過在選定區域設立禁露營區和禁停車區來要求人們進入室內。」

市政府工作人員在過去兩個月內對聖荷西進行了盤點，並繪製出了受超大車輛影響最大的區域。據市長辦公室稱，選定的30個區域是基於「場地條件以及與敏感區域的距離，例如街道、學校附近、水道和城市臨時住房設施周圍的地方」。其中10個地點將成為永久拖車區，另外20個地點將成為臨時拖車區。

城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，此次拖車行動旨在解決社區的人道主義、環境和公共安全問題。

市長辦公室表示，將在強制執法前兩周張貼「禁止停車」標誌。執法期間，任何停在臨時拖車區內的車輛都將被要求搬遷，所有停在禁區的車輛都將受到執法，無論是否有人居住。

OLIVE計畫每周處理一個地點，首先是停在Chynoweth Avenue上的19輛超大型車輛。這條街比鄰以獨立屋為主的宅區，最近成交價逼近200萬元。記者周末走訪該區域時，Chynoweth Avenue兩側已經張貼了「禁止停車」標誌，時間為1月16日至2月13日全天。

附近居民坎波斯（Carlos Campos）告訴記者，這些遊民 居住的房車並不會讓他感到社區不安全，但路邊可以停車的地方被他們佔據確實會給附近居民造成困擾和不便。「我很高興市政府終於開始採取行動，希望這是一個長期的解決方案，而不僅僅是臨時措施，」他說。

為附近一戶居民遛狗的麥可（Michea）同樣認為在這個街區行走很安全。他說，每個人都有困難的時候，住在房車裡不代表他們就是罪犯，「我理解聖荷西要清理遊民房車以解決市容衰敗問題，希望市政府為他們安排了去處，而不只是將他們趕走」。

今年，聖荷西計劃在第4區的貝律耶沙（Berryessa）一塊佔地6.3英畝的土地上開設全市第二個也是最大的安全停車場，最多可容納85輛汽車。

市政府官員表示，2023年在三所學校周圍實施的較小規模的拖車計劃有助於讓學生和家庭感到更安全，並減少了犯罪。2024年的一項調查發現，聖荷西有大約6340名遊民，人均遊民數量位居美國第四位。