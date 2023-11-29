世報「阻仇視」線上論壇 11•30推第2集

舊金山世界日報11月30日發表「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇節目第二集。（世界日報提供）

新冠疫情以來，受害人為亞裔的暴力事件層出不窮，但並不是每起案件，被告最終都會被控「仇恨犯罪 」。許多亞裔因為語言、文化等多重因素，遇事不願報案的情況下，這難免會讓那些敢於站出來的受害人及其家人感到心灰意冷，甚至導致社區對司法系統失望。舊金山 世界日報11月30日發表「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇節目第二集，將與華裔讀者一起討論仇恨問題，並一起尋找解方。

本節目邀請多位在矽谷灣區貢獻力量的社區人士分享他們的經驗與故事，包括聖他克拉拉縣地檢長傑夫羅森（Jeff Rosan）、美國知名脫口秀演員黃西（Joe Wong）、台山同鄉會華埠 社安隊負責人馬作林以及舊金山市議長佩斯金。

羅森是位於矽谷的聖他克拉拉縣地檢長，根據他對仇恨犯罪的解讀，仇恨犯罪首先是犯罪，例如毆打，襲擊，搶劫，破壞等。此外，犯罪的動機是出於對受害人的偏見，原因包括族裔、性取向、來自另一個國家等。

羅森在論壇中表示，檢察官在決定是否提出仇恨犯罪控訴時，考量的證據包括被告在犯罪時所說的話，例如一些被告在發動襲擊或者破壞前，會對受害人說「回中國去」，「你帶來了中國病毒」等，觀眾可以在論壇中看到更多羅森在辦案時的一些方式，也更能了解司法系統對反仇恨的幫助。

黃西曾在拜登總統主持的白宮記者會上演出而聲名大噪，他2023年10月特地到北加灣區演出最新脫口秀「This Asian hates Asian Hate (這個亞裔討厭仇亞）」，票房火爆，大獲成功。

黃西在論壇中表示，種族歧視對人的傷害是非常深的，尤其是當有人叫你「Chinaman」、或是「Chink」的時候，會刺得很深，「而且剛開始你都不知道該如何反擊。好像沒有一個用來說白人的等同的詞彙。」他鼓勵人們說出自己的遭遇，用自己習慣的方式來表達。

馬作林是社區領袖，也因為組建社安隊巡邏東灣屋崙華埠，獲得社區和平獎，馬作林也將在論壇中分享社安隊巡邏華埠的感想，社區如何自我保護，維護治安。

佩斯金身為猶太裔，曾收到多張反猶太裔的死亡威脅明信片，他收到這些明信片的同一天，市議會也被一連串匿名的電話瘋狂騷擾，發言者無一例外發表著仇恨言論，身為議長的他，如何定義仇恨犯罪？

更多論壇內容，可於11月30日前往舊金山世界日報Youtube頻道收看「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇（舊金山世界日報Youtube網址為https://youtu.be/M19Ssdep8Cg）。