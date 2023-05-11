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創辦「復興航空」 台民航史傳奇人物陳文寬110歲仙逝

記者李榮／聖荷西報導
陳文寬慶祝110歲生日。（經文處提供）
陳文寬慶祝110歲生日。（經文處提供）

台灣民航發展史傳奇人物、第一家民營航空公司「復興航空」創辦人陳文寬，傳出9日在希爾斯堡市（Hillsborough）的住宅內過世，享嵩壽110歲。

10歲跟父來美 20歲回中發展

1913年4月13日出生的陳文寬是廣東台山人，十歲時跟著父親到美國，先在西雅圖，後來又到東岸的巴爾的摩。原本學的是汽車，後來轉行航空，在美取得飛行員資格。陳文寬20歲時回到中國大陸發展，曾任中國航空公司機航組副主任、中央航空運輸公司機航組主任等職。

陳文寬講台山話，以及英文。雖然國語只講一點點，但是與台灣的民航發展史關係密切。他在民航局成立之前就開始執行民航飛行，雖然不是中國第一位民航飛行員，但是卻擁有民航局史上所核發的第一張商用民航飛行員執照。1951年時，陳文寬又與戴安國、蔡克非等人集資，在台灣共同創辦復興航空，他們在美國購買水陸兩用螺旋槳飛機，飛機從紐約啟程，多次中轉到台灣的松山機場。

舊金山經文處長賴銘琪（左二）數周前才幫陳文寬過生日。（經文處提供）
舊金山經文處長賴銘琪（左二）數周前才幫陳文寬過生日。（經文處提供）

復興航空是台灣首家經營國內航線的純民營航空公司，提供台北、高雄、花蓮及台東的航空客貨郵運，以及金門、馬祖的不定期包機，另外還有一些貨運業務。復興航空1983年由國產實業集團接手經營，2016年11月時結束營業。

載過杜立德、蔣介石、蔣經國

見證了大動盪時代中國現代史的陳文寬，被認為是航空史上的傳奇，他曾親自開飛機載送空襲東京後的杜立德，也駕駛過行政專機載送蔣介石、蔣經國、孫科、戴笠、宋子文等人。2014年時，中華民國總統馬英九授予陳文寬三等景星勳章，表彰他對航空及觀光事業的貢獻，當時就是由同住在灣區、為他寫回憶錄的航空作家王立楨陪同。

除了中華民國授予的三等景星勳章以外，2020年陳文寬107歲時，又獲得美國國會的金質獎章（Congressional Gold Medal）。該勳章與總統自由勳章並列為美國最高的平民榮譽。

王立楨（右）景仰陳文寬（左）多年，後來因緣際會幫他寫書。（王立楨提供）
王立楨（右）景仰陳文寬（左）多年，後來因緣際會幫他寫書。（王立楨提供）

「螺旋槳邊的歲月」講述復興航空創辦人陳文寬的前半生，由王立楨著。（記者李榮／翻攝...
「螺旋槳邊的歲月」講述復興航空創辦人陳文寬的前半生，由王立楨著。（記者李榮／翻攝）

上月慶生 對鏡頭開心比「YA」

與陳文寬有長期交情的王立楨指出，陳文寬即使過了100歲，身體整體來說還是相當硬朗，甚至在106歲之前，走路都不需要拐杖輔助。那時陪陳文寬回台領參加勳章受贈儀式，整個過程要從國語翻譯成英文，再從英文翻譯成國語，但陳文寬能夠站45分鐘沒問題。

駐舊金山經文處處長賴銘琪、北加州空軍小學校友會僑領金慰群等人在上個月才幫陳文寬慶祝過生日，當時陳老先生非常開心，還對著鏡頭比「YA」。

陳文寬的離世，也是一段傳奇歷史的終結。

陳文寬（右）在100多歲時，身體還是相當硬朗，左為王立楨。（王立楨提供）
陳文寬（右）在100多歲時，身體還是相當硬朗，左為王立楨。（王立楨提供）

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