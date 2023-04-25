慶亞太裔傳統月 高中舞獅賽將登場

共有5所高中派出代表參加，包括華盛頓、伽利略、巴爾博亞和洛威爾高中。（記者張曼琳╱攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，傳承中國舞獅舞龍藝術，促進華埠 商業和旅遊業，5月13日下午1時舊金山 華埠都板街（Grant Avenue）將舉行第二屆舊金山高中舞獅比賽。

5月13日比賽的地點位於為舊金山都板街、企李街（Clay St）和沙加緬度街（Sacramento St）交叉口，現場所有觀眾都可在網路上為參賽選手投票。

本次比賽由「舞獅和我（LionDanceMe）」主辦，獲駐美中華總會館、Be ChinaTown等多個組織的支持，共有五所高中派出代表參加，包括華盛頓（Washington）高中、伽利略（Galileo）高中、巴爾博亞（Baloa）高中、洛威爾（Lowell）高中、林肯（Lincoln）高中。

「舞獅和我」由灣區各地的高中生組成，致力傳承中國傳統舞獅舞龍藝術，並確保這門藝術的活力及精神，以聯繫華裔 年輕一代支持和熱愛華裔社區，促進華埠旅遊業，並傳承中國民族傳統文化遺產。組織負責人劉世民日前記者會宣布今年第二屆比賽的時間，並表示，去年的第一屆比賽，得到眾多社團和商家的支持下，取得很大的成功，得到社區一致的好評。

劉世民指出，上一屆比賽吸引許多遊客的觀賞並在社群媒體中獲得很多網友的參與。今年將「再接再厲」繼續向年輕人推廣中華文化和舞獅精神。

90多歲高齡的僑領張耀廷代表中華總會館在記者會上發言。他表示，非常高與代表中華總會館參加記者會：「中華總會館一定支持青少年活動。因為舞獅公開賽，可發揚中國傅統文化，又為華埠帶來繁榮。」

他呼籲華埠社團和商家鼎力支持，並祝金山高中舞獅公開賽順利進行，圓滿成功。