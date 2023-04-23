劉宏敏與父同獲艾利斯島勳章 首對華人父女獲殊榮

花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏，最近和父親、「亞裔創投教父」中經合董事長劉宇環一起，獲得2023年艾利斯島榮譽勳章，這也是首對華人父女獲此獎項。（受訪者供圖）

花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏（Ida Liu），最近和父親、「亞裔 創投教父」中經合董事長劉宇環（Peter Liu）一起，獲得2023年「艾利斯島榮譽勳章」（Ellis Island Medal of Honor）。這是該獎項創立以來首對華人父女獲此殊榮。

「艾利斯島榮譽勳章」獎頗負盛名，於1986年創立，表彰對美國作出傑出貢獻的領導者。每年5月在艾利斯島舉行頒獎儀式，歷任得獎者包括美國總統拜登、前總統雷根、日本前首相安倍晉三、諾貝爾獎得主等。獲獎者名單會收錄於國會記錄。劉宏敏20日說，和父親同時獲獎，即謙卑又高興。「父親一直是我的榜樣。我能獲獎，他很自豪。」

作為花旗私人財富管理部門全球總裁，劉宏敏統領6000餘位員工，管理世界三分之一富豪的資產，平均資產超4億。劉宏敏不僅是目前花旗位階最高的華人女性，也是少數擠進美圉金融圈高階的華人女性，可謂打破女性和亞裔升職的兩重天花板。

高中演講 她學會有效溝通

劉宏敏說，父母都是華人，讓她從小受傳統價值觀的薰陶，被教導要謙虛，取得全優成績，努力成為最好的人，但不要自吹自擂。「我們注重提升個人能力，但在美國企業中，需要團隊合作才能成功，不能只考慮自己。因此許多亞裔的文化價值、信仰、成長方式，正是阻礙亞裔在企業財務、大型組織和複雜組織中成功的因素之一。」在美國，必須大聲說話，有效溝通，鼓吹成就，接受團隊合作。「而我們的價值體系中許多固有的東西，與在美國大企業中取得成功所需的元素迥異。」

劉宏敏坦承，高中參加公開演講和演講教練的幫助，讓她受益匪淺。她在高中參加四年公開演講活動，從一個安靜的書呆子，轉變為一個能開口說話的人。第一次演講，感覺心臟砰砰的跳，差點暈倒。硬著頭皮上去，把演講稿放在面前，「我的手在顫抖，讀起演講稿，老師不斷鼓勵我，沒讓我放棄，一直把我推出舒適區。」

劉宏敏說，演講讓她學會有效溝通，這種技能對她的職業生涯尤其與客戶溝通，都有極大的幫助。「我們的業務非常以客戶為中心。有效溝通的能力至關重要。當我們考慮為下一代人才提供輔導機會時，其中最重要的就是有效的溝通、談判、討論和公開演講。」

挖掘藍海 為時尚 精英理財

劉宏敏畢業於全美知名文理學院衛斯理學院（Wellesley College），畢業後任職投資 銀行美林（Merrill Lynch）數年。當時曾嘗試轉換跑道，向時尚界發展。於是經朋友介紹，認識了從小就視為榜樣的華裔知名設計師譚燕玉（Vivienne Tam）。

譚燕玉是首批來美的亞裔時裝設計師之一，將亞洲美學帶入服裝設計頗為成功。當時兩人一拍即合，目標是打開歐洲市場，同時還在中國上海和北京開設分店。劉宏敏為她推出了新的服裝系列。

這一過程中，劉宏敏發現，幾乎所有的全球時尚設計師都會問她，買什麼股票？有錢怎麼投資？「我總是說，打住！我是投資銀行家，從事企業諮詢，並非財富管理。不是私人銀行，那不是我的專長。」但還是不斷有人向劉宏敏諮詢，這讓她意識到，「這是個巨大的機會，巨大的市場空白，即提供時尚產業財富管理解決方案。」

2016年前，劉宏敏向花旗銀行提出概念，為時尚精英理財，並擔任時尚零售與娛樂事業私人投資理財部門主管，挖掘「藍海市場」（所謂「藍海市場」，是指尚未開發因而也不存在競爭，即尚不存在的市場，相對應的「紅海市場」是指已經存在的市場。）2011年，劉宏敏又在花旗銀行推出專門服務亞洲富豪的項目，兩年多前，晉升為花旗銀行私人財富管理部門的全球負責人。