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入住應注意逃生路線…住防疫旅館遇災難 戴好口罩逃命

記者李榮／灣區報導
在灣區擔任多年社區緊急應變團隊的指導員的莊明憲（左）提醒，入住防疫旅館時應該預先留意逃生方式。（莊明憲提供）
在灣區擔任多年社區緊急應變團隊的指導員的莊明憲（左）提醒，入住防疫旅館時應該預先留意逃生方式。（莊明憲提供）

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，民眾到台灣後都必須住在防疫旅館。不過彰化一間防疫旅館發生火警，59歲的陳姓傳教士遇上火災，他生前在火場錄下影片，內心掙扎「也不知道能跑還是不能跑，怕跑出去又要叫我們罰錢，但是不跑，我們會不會死在這火災當中呢？」，然而後來真的葬生火窟，令人遺憾。

前不久才回台灣、曾在灣區擔任多年社區緊急應變團隊指導員的莊明憲提醒，最好在入住時，就注意旅館的逃生路線，並且準備可能的災難應變方式，萬一遇到緊急狀況，肯定是「戴好口罩逃命，無需執著待在房間。」

59歲陳姓傳教士是台中市真耶穌教會傳教士，他在年初和妻子一起去泰國傳教，6月27日回台，和另名從柬埔寨返國的姚姓傳教士住進防疫旅館，沒想到遇上火災悲劇。其中因為他在隔離期間，理論上不得出房門，因此案件更受注目。

才剛從台灣返美的莊明憲指出，自己在隔離期間曾問過里幹事：「如果在隔離時發生火災或者地震等意外該如何處置？」當時得到的指示是若碰上緊急情況需撤離，要通報1922，並盡可能注意防疫。

莊明憲提醒，生命是最為重要，因此就算在隔離期間，碰上了火災或者地震，還是應該要戴好口罩撤離並通報1922。他也提醒，民眾在住進旅館時，最好注意樓梯、出口的方向，並且實地勘察樓梯的情況，「門是推出去的還是拉開的。樓梯是出了房門往左還是往右。樓梯和房間隔幾個門。知道要走幾層樓才能逃出建築物。」

另他也建議民眾，最好隨身能帶個手電筒，不要只靠手機上的燈，「因為有可能需要一邊用手機，一邊照明逃命。」同時，住在旅館時，就應該把浴缸放滿水、把毛巾打濕，塞在門下面以堵住濃煙。（不要等發生火災再放水，可能太遲了，而且火災時可能因水管破裂或消防人員接水救火而斷水）。開門之前，先用手背快速觸摸門。如果太熱就可能外面已經燒起來了。並且用濕毛巾蒙住口鼻，以防濃煙。

莊明憲特別提醒，大家遇到火災不要輕易打破窗戶，因為濃煙可能進入。如果可能的話帶哨子，方便呼救。

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