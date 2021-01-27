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魯尼換下懷斯曼 勇士變陣22分屠灰狼

記者劉先進／舊金山報導
勇士大勝灰狼，柯瑞砍下36分。（記者劉先進／攝影）
勇士大勝灰狼，柯瑞砍下36分。（記者劉先進／攝影）

攻防不佳、遭遇兩連敗的金州勇士25日晚果斷變陣，將新秀懷斯曼(James Wiseman)放到替補，改由老將魯尼(Kevon Looney)擔任首發中鋒，變陣收到奇效，勇士以130比108狂勝明尼蘇達灰狼。

勇士五人上雙，柯瑞三分12中7，砍下36分4籃板3助攻3抄截，維金斯(Andrew Wiggins)23分3蓋帽3抄截，格林10分6籃板4助攻。懷斯曼上半場只有5分鐘時間，半場2分，全場13分。魯尼得分不多，僅2分5籃板4助攻，但在場上防守更好，他全場正負值為全隊第二高的21。

勇士本賽季前16場一直使用柯瑞、格林、胡巴(Kelly Oubre, Jr.)、懷斯曼和維金斯的首發陣容，一個重要原因是希望培養二號新秀懷斯曼，等待跟腱撕裂的湯普森復出後，陣容更強大。但事與願違，根據NBA官網的統計，開賽以來，在打了超過100分鐘以上的16套首發陣容中，勇士的這個五人組合，百回合進攻效率倒數第一，防守效率倒數第四，百回合淨輸20.3分，為全聯盟最差。在上一場慘敗後，教頭柯爾就表示，會考慮作出調整。

本場大勝後的最新數據顯示，柯瑞、格林、胡巴、維金斯和魯尼的組合，雖然只打了39.7分鐘，但百回合淨勝分51.6分。教頭柯爾說，魯尼表現穩健，一直在做出正確的掩護、傳球和卡位，有的人看得到，有人看不到。當他在場上時，讓球隊連成了一個整體。他的作用不會體現在數據單上。培養一個球員不等於上場時間。培養難以定義，有時可以學習觀察，球隊也正在尋找創造新的方法，讓懷斯曼在比賽間隙中學習。

教頭柯爾稱讚擔任首發的魯尼表現穩健，一直在做出正確的掩護、傳球和卡位。當他在場上...
教頭柯爾稱讚擔任首發的魯尼表現穩健，一直在做出正確的掩護、傳球和卡位。當他在場上時，讓球隊連成了一個整體。（記者劉先進／翻攝）

懷斯曼表示，擔任替補對自己的發展有利，讓他可以提前觀看閱讀比賽，瞭解魯尼如何打球，然後學習執行。格林也表示，無論懷斯曼是首發還是替補，都是球隊的重要球員之一。

最新數據顯示，柯瑞、格林、胡巴、維金斯和魯尼的組合，雖然只打了39.7分鐘，但百回合淨勝分51.6分。

柯瑞表示，賽季會有很多挑戰和調整，取決於球員如何把握。對於懷斯曼這樣的年輕人來說，要用正確的方式去看待陣容調整。「賽後我在更衣室告訴他，不能保證聯盟中的每個球員，都能以懷斯曼的方式很好處理，且可能持之以恆。魯尼很有經驗，知道球隊的防守原則，打得很好，在油漆區護框方面不錯。懷斯曼會繼續成長，飛速學習。無論球隊何時調整，無論什麼時候，你的號碼被叫到，都要準備上場。」

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