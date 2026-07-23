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華美銀行集團第二季總營收創新高，收益同比增長 18%

洛杉磯
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華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp， Inc.，納斯達克股票代碼EWBC）公佈截至今年6月30日止第二季度財務報告。 第二季度凈利潤為 3.64 億美元，稀釋後每股收益為 2.63 美元。 截至2026 年 6 月 30 日，總貸款及總存款雙雙創下歷史新高，分別達到 590 億美元及 701億美元。 平均資產回報率為 1.75%，平均普通股權益回報率為 16.0%; 每股賬麵價值較去年同期增長 13%。華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（Dominic Ng）表示：「華美銀行在第二季度延續了均衡增長的強勁表現，凈利息收入、營收、貸款及存款均創下歷史新高。 過去一年，我們堅持以客戶關係為核心的發展策略，持續推動業務增長，無息存款顯著增加。 我們實現了 17% 的平均有形普通股權益回報率，每股有形賬麵價值較去年同期增長 14%。」

吳建民繼續表示：「高於同業的回報水準，反映了我們在各市場成功把握增長機遇，並得益於嚴謹的執行力及穩定的信貸表現。 強勁的盈利能力進一步增強了我們的資本實力，鞏固了資產負債表，為實現可持續增長及長期股東價值奠定堅實基礎。」

財報概要：

• 資產雄厚——截至 2026 年 6 月 30 日，公司總資產為 848 億美元，較 2026年 3 月 31 日的 829 億美元增加 19 億美元，增幅為 2%; 較去年同期的 782 億美元增加 66 億美元，增幅為 8%。

2026 年第二季度平均生息資產為 801 億美元，較第一季度的 780 億美元增加 21億美元，增幅為 3%，主要反映平均貸款餘額增加 12 億美元，以及平均證券資產增加 8 億美元。

• 總貸款再攀新高——截至 2026 年 6 月 30 日，總貸款達創紀錄的 590 億美元，較 2026 年 3 月 31 日的 581 億美元增加 9 億美元，增幅為 1%。 與去年同期相比，總貸款較 550億美元增加 40億美元，增幅為 7%。2026 年第二季度平均貸款總額為 582億美元，較第一季度的 571億美元增加近 12億美元，增幅為 2%。• 總存款再創新紀錄——截至 2026 年 6 月 30 日，總存款達創紀錄的 701 億美元，較 2026 年 3 月 31 日的 689 億美元增加 12 億美元，增幅為 2%，主要反映無息活期存款的增長。 截至 2026 年 6 月 30 日，無息存款佔總存款的 26%。

與去年同期相比，總存款較 650 億美元增加 51 億美元，增幅為 8%。

2026 年第二季度平均存款總額為 687 億美元，較第一季度增加 12 億美元，主要反映平均無息活期存款、貨幣市場存款、定期存款及儲蓄存款的增長。

• 資本水平強勁——截至 2026 年 6 月 30 日，股東權益為 92 億美元，較上一季增長 3%。 股東權益與總資產比率為 10.91%，較 2026 年 3 月 31 日的10.86% 有所提升。

截至 2026 年 6 月 30 日，每股賬麵價值為 67.48 美元，較上一季度增加 1.78美元，增幅為 3%。 截至 2026 年 6 月 30 日，每股有形賬麵價值為 64.06 美元，較上一季度增加 1.79 美元，增幅為 3%。

華美銀行集團的各項監管資本比率顯著高於資本充足銀行的監管要求，並明顯高於區域性銀行的平均水準。

華美銀行集團董事會宣佈，將於 2026 年 8 月 17 日向截至 2026 年 8 月 3 日登記在冊的股東派發 2026 年第三季度普通股現金股息，每股 0.80 美元。

2026 年第二季度，華美銀行集團未進行任何普通股回購。 截至季度末，尚有 1.17 億美元的股票回購授權額度可供使用。

關於華美銀行

華美銀行致力於幫助客戶搭建商機，向前邁進。 該行母公司華美銀行集團（Nasdaq：EWBC）為納斯達克上市公司，截至 2026 年 6 月 30 日，總資產達 848 億美元。 其全資子公司華美銀行為總部位於南加州的最大獨立商業銀行，在美國與亞洲設有超過 110個服務網點。 美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州及華盛頓州。 更多資訊請流覽：www.eastwestbank.com

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