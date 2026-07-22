Harrah’s Resort Southern California全新餐廳「Tierra y Mar」盛大開幕 打造北聖地牙哥高質感墨西哥海岸料理新地標

Harrah’s Resort Southern California宣布，全新餐廳Tierra y Mar正式開幕。耗資1,070萬美元打造的新餐廳，以下加州（Baja California）海岸文化為靈感，融合墨西哥傳統風味與現代設計美學，為南加州饕客及度假旅客帶來嶄新的餐飲體驗。

Tierra y Mar座落於原Salt & Fin餐廳舊址，占地約7,245平方英尺，可容納153位賓客，由美國知名建築設計公司JCJ Architecture操刀設計。整體空間結合墨西哥中世紀現代建築、地中海與摩爾風格元素，以木質樑柱、天然石材、熱帶植栽及拱門設計，營造兼具海岸度假風情與經典墨西哥莊園特色的用餐氛圍。

Harrah’s Resort Southern California資深副總裁暨總經理Jill Barrett表示，美食一直是度假村的重要特色之一，希望Tierra y Mar不僅成為慶祝重要時刻的理想場所，也能讓旅客在賭場娛樂之餘，享受高品質餐飲與特色調酒，體驗兼具時尚、活力與放鬆感的用餐環境。

餐廳由主廚Bryan Texis掌舵，以下加州及墨西哥各地料理為靈感，推出兼具傳統與創新的菜色，包括牛肉燉羊肉（Beef Birria）、香辣墨西哥蝦（Camarones al Diablo）、炭烤魚（Pescado al Talla）等經典料理，並融入現代創意手法，展現墨西哥料理多元且豐富的風味。

除了精緻餐點外，Tierra y Mar亦設有特色龍舌蘭酒吧，提供超過35款精選龍舌蘭酒（Tequila）及梅斯卡爾酒（Mezcal），並規劃私人包廂，可容納最多14位賓客，適合家庭聚餐、商務宴請及各式慶祝活動。

此次餐廳改造耗資約1,070萬美元，也是Harrah’s Resort Southern California近年持續升級的重要計畫之一。Rincon Tribe主席Steve Stallings表示，繼日前完成High Limit高額投注區翻新後，Tierra y Mar的開幕將為整個度假村注入更多活力，也持續提升旅客的整體娛樂與餐飲體驗。

Tierra y Mar每週七天營業，平日供應午餐及晚餐，週末則提供早餐、午餐及晚餐。隨著新餐廳正式開幕，原Salt & Fin及'ritas Cantina兩間餐廳也同步結束營業，餐飲服務全面整合至Tierra y Mar。

Harrah’s Resort Southern California位於聖地牙哥北郡Funner，由Rincon Tribe擁有，並由Caesars Entertainment負責營運。度假村擁有1,087間客房及套房、1,500台以上吃角子老虎機、50多張賭桌、九間特色餐廳，以及全球最大的Gordon Ramsay Hell's Kitchen餐廳之一，並設有占地11,000平方英尺的水療中心及知名漂漂河泳池，是南加州兼具休閒、美食與娛樂的人氣度假勝地。 更多資訊請參閱Harrah's Resort Southern California官方網站HarrahsSoCal.com/Chinese。