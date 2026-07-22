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太平洋學院執行長朱凱麗公開力挺姜石熙 肯定其務實作風與服務精神

洛杉磯

太平洋學院（Pacific Academy）執行長朱凱麗（Kelly Chu）近日公開表達對前爾灣市長姜石熙（Sukhee Kang）競選爾灣市議員的支持，並分享雙方長達16年的合作經歷，肯定姜石熙長年秉持務實、負責的服務精神，為社區及市民解決實際問題。

朱凱麗表示，16年前籌設太平洋學院爾灣校區時，在尋找校址及申請過程中曾遭遇不少困難。當時雖與姜石熙並不熟識，但在向他尋求協助後，姜石熙積極與爾灣市政府都市規劃部門（Planning Department）協調，協助釐清相關程序，最終順利完成校址取得，促成今日太平洋學院爾灣校區的設立。

朱凱麗指出，姜石熙多年來始終保持謙遜、踏實的工作態度，不論擔任爾灣市議員、市長，或後來出任聯邦總務署（General Services Administration, GSA）區域行政主管期間，都展現高度責任感與公共服務精神，致力提升政府效率，重視納稅人資源運用，並積極協助民眾解決實際問題。

她表示，姜石熙歷任八年爾灣市議員、四年市長期間，對城市發展與社區建設做出深遠貢獻，也見證爾灣逐步發展成為全美最宜居城市之一。

朱凱麗認為，近年來爾灣人口持續增加，城市快速發展，更需要兼具經驗、遠見與執行力的領導者，共同面對未來挑戰。

她最後表示，支持姜石熙再次投入爾灣市議員選舉，也期待更多市民認識他的公共服務經驗與長年對社區的付出，共同為爾灣未來發展努力。

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